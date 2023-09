Bonndorf: Motorradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein 20-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag, 12. September, gegen 15.55 Uhr durch die Kollision mit einer 54-jährigen Autofahrerin in der Donaueschinger Straße in Bonndorf schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte die 54-Jährige mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abbiegen und übersah dabei den mit seinem Motorrad entgegenkommenden 20-Jährigen. Diesem war es nicht mehr gelungen, dem Auto auszuweichen, sodass es um Zusammenstoß kam.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt.

Murg: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag, 12. September gegen 22 Uhr im Murger Ortsteil Niederhof mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es laut Polizei aufgrund eines Fahrfehlers zum Unfall. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Wehr: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es laut Polizeibericht am Dienstag, 12. September, gegen 16.25 Uhr auf der L155 in Wehr.

Die Polizei schreibt über den Unfallhergang, dass nach derzeitigem Kenntnisstand ein 50-jähriger Autofahrer aus der Austraße in die Waldstraße einbog und dabei die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin missachtete. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Rickenbach: Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Am Dienstag, 12. September, kam es laut Polizei gegen 18.50 Uhr zu einem Streifvorgang zweier Autos auf der L155 zwischen Bergalingen und Wehr. Ein 23-jähriger Autofahrer war nach bisherigem Kenntnisstand in einer Kurve auf der

L155 zwischen Bergalingen und Wehr auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort das Auto eines 37-Jährigen gestreift. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Albbruck: Scheibe an Auto eingeschlagen – Polizei sucht Zeugen

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag, 11. September, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr in der Hauensteiner Straße im Albbrucker Ortsteil Alb, als eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Autos einschlug, so die Polizei. Der Schaden wurde auf rund 400 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Waldshut: Lastwagenfahrer übersieht rote Ampel und fährt auf Auto auf

Am Mittwoch, 13. September, ereignete sich gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Alfred-Nobel-Straße zur Konstanzer Straße / B34 ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren beide Fahrzeuge von der Alfred-Nobel-Straße an die Einmündung heran. Während der 32-jähriger Autofahrer an der roten Ampel anhielt, übersah der hinter ihm fahrende 25-jährige Lasterfahrer mutmaßlich das Rotlicht und fuhr auf das Auto auf.

Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision leicht verletzt, der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 17000 Euro geschätzt.

Hohentengen: Mofafahrer missachtet Vorfahrt – mehrere Verletzte

Am Dienstag, 12. September, gegen 18.15 Uhr fuhren ein 15-Jähriger Mofafahrer und sein 14-jähriger Sozius die Schulstraße in Richtung Bergstraße.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 15-Jährige an der Bergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kleinlasters missachtet haben und stieß mit diesem zusammen. Die Jugendlichen stürzten und zogen sich beide schwere Verletzungen zu.

Zur Behandlung mussten sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden, der Fahrer des Kleinlasters blieb unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Grafenhausen: Pedelec-Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Dienstag, 12. September gegen 10 Uhr auf einem Waldweg bei Balzhausen nach bisherigem Kenntnisstand mit seinem Vorderrad in eine Spurrille geraten und gestürzt.

Aufgrund der durch den Sturz erlittenen Verletzungen war er nicht mehr in der Lage, aufzustehen und Hilfe zu holen. Nach etwa eineinhalb Stunden fand ein Wanderer den Mann und alarmierte den Rettungsdienst. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.