Dachsberg: Unfall mit drei jungen Mofafahrern – zwei leicht Verletzte

Am Donnerstagabend, 17. August, gegen 23.15 Uhr, war es am Ortseingang von Albbruck auf der L 154 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleinkrafträdern gekommen. Ein 17-jähriger Jugendlicher war laut Polizei einem vorausfahrenden 15-Jährigen aufgefahren. Dadurch stürzte der Ältere auf die Straße.

Er und ein 15-jähriger Sozius verletzten sich hierbei leicht und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Schweiz: Feuer in Pratteln – Zugverkehr eingeschränkt

Ein Großbrand in Pratteln am Montagmorgen hatte Auswirkungen auf den Schweizer Zugverkehr:

St. Blasien: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit seinem Motorrad befuhr am Samstag, 19. August, gegen 10.30 Uhr ein 47 Jahre alter Mann die Umgehungsstraße. Auf Höhe der Pater-Alfred-Delp-Halle sah er zu spät, dass vor ihm ein Fahrzeug abbiegen wollte und deshalb die Geschwindigkeit verlangsamte.

Der 47-Jährige fuhr dem Fahrzeug auf und stürzte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand Schaden von mehreren Tausend Euro. Neben der Polizei war für die Verkehrsregelung die Feuerwehr vor Ort. Der Verkehr musste zeitweise umgeleitet werden.

Grafenhausen: Brand im Garten ruft Feuerwehr auf den Plan

Feuer im Garten eines Einfamilienhauses in der Schaffhauser Straße wurde der Polizei am Samstag, 19. August, gegen 22.45 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort konnte die Feuerwehr Grafenhausen den Brand des frischen Grünschnittes schnell löschen.

Die drei Bewohner des Hauses beteiligten sich ebenfalls an den Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Spurenlage wird vermutet, dass ein im Garten befindlicher Plastikstuhl durch Reste eines Aschenbechers in Brand geriet und das Feuer auf den Grünschnitt übergriff. Zu einer Beschädigung des Wohnhauses kam es nicht.

Lauchringen: Kind (10) verletzt sich bei Sturz mit Fahrrad – Einsatz von Rettungshubschrauber

Schwer verletzt wurde am Sonntag, 20. August, gegen 19.10 Uhr ein zehn Jahre altes Kind beim Sturz mit seinem Fahrrad. Der Junge befuhr zusammen mit zwei weiteren Fahrradfahrern die Hauptstraße in Fahrtrichtung Rewe.

Beim Abbiegen nach rechts in die Weberstraße auf Höhe des dortigen Getränkemarktes kam der Zehnjährige alleinbeteiligt zu Fall und überschlug sich mehrfach. Der Junge trug keinen Fahrradhelm und verletzte sich beim Sturz schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Waldshut: Diebstahl aus Geräteschuppen – Polizei bittet um Hinweise

Über das unverschlossene Gartentor betrat am Sonntag, 20. August, gegen 2.50 Uhr ein Unbekannter ein Grundstück in der Gurtweiler Straße. Anschließend öffnete er laut Polizei dieser die Türe des Geräteschuppens und entnahm aus dem Getränkelager nicht näher bekannte Getränkeflaschen.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-531, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Straße gemacht haben, sich zu melden.

Bonndorf: Motorradkontrollen ergeben lediglich kleinere Mängel

An mehreren Ort der Gemarkung Bonndorf wurden insgesamt 48 Motorräder und andere auf Verkehrstauglichkeit kontrolliert. Dabei konnten laut Polizeiangaben „erfreulicherweise lediglich kleinere Mängel festgestellt werden“.

Bei der ebenfalls durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle konnte nicht ein Motorrad, sondern ein PKW als Spitzenreiter aufgeführt werden. Dieser wurde bei erlaubten 70 Stundenkilomtern mit Tempo 113 gemessen.

Spitzenreiter bei den Motorrädern war ein Motorrad mit Tempo 95 bei erlaubten 70 Sachen. Insgesamt wurden fünf Mängelberichtsverfahren in die Wege geleitet, jedoch keine Weiterfahrt untersagt.

Ein junger Motorradfahrer trug einen nicht geeigneten Motorradhelm. Die sogenannte „Hirnschale“ war aus Weichplastik und ohne jegliches ECE-Prüfsiegel oder Zulassung. Er wurde eindringlich auf die Folgen bei einem Unfall mit einem solchen Helm hingewiesen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige folgt. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass derartige Helme nicht als geeignet für den Straßenverkehr angesehen werden und im Falle eines schweren Unfalls keinen ausreichenden Schutz bieten.

Aargau: Badenfahrt – Ein Dutzend Festnahmen am ersten Festwochenende

Während Zehntausende am ersten Badenfahrt-Wochenende im Kanton Aargau friedlich feierten, verzeichnete die Polizei etliche Schlägereien und nahm rund ein Dutzend Beteiligte fest.

Bei heißem Sommerwetter strömten über das ganze Wochenende hinweg Zehntausende in die Bäderstadt, um hundert Jahre Badenfahrt gebührend zu feiern. Die Kantonspolizei Aargau zieht eine positive Bilanz über dieses erste Festwochenende. Trotz des riesigen Besucherandrangs blieb die Stimmung mehrheitlich friedlich. Größere Zwischenfälle, Unfälle oder sonstige Ereignisse, welche die gute Stimmung als Ganzes hätten trüben können, blieben aus.

Hingegen hielten etliche Auseinandersetzungen und Schlägereien auf dem Festgelände die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Aargau, der Stadtpolizei Baden sowie der eingesetzten Regionalpolizeien auf Trab. Daraus resultierten gesamthaft ein Dutzend Festnahmen. Zudem belegte die Polizei rund 20 Personen mit einer formellen Wegweisung.