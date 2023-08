Am frühen Montagmorgen wurden die Rettungskräfte in Pratteln zu einem Brand in einem Industriegebäude in der Nähe des Bahnhofs gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude vollständig in Flammen, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Hoch lodern die Flammen am Montagmorgen. | Bild: Kantonspolizei Basel

Über das Geschehen informiert die Polizei Basel-Landschaft in einer Pressemeldung wie folgt:

Keine Verletzten, hoher Schaden

Verletzt wurde durch das Feuer niemand, jedoch geht die Kantonspolizei von einem hohen Schaden aus. Auch zur Brandursache konnten bislang keine Angaben gemacht werden, jedoch konnte die Feuerwehr den Brandherd lokalisieren und eindämmen.

SBB stellte Zugverkehr ein

Aufgrund des Brands in der Nähe der Bahntrasse ist die Strecke seit der Meldung um kurz vor sechs gesperrt. Dies Betrifft Züge der SBB, die über Pratteln fahren, wie den InterRegio zwischen Basel und Zürich.

Auf deutscher Seite gibt es am Hochrhein aktuell keine Veränderungen im Zugverkehr durch das Feuer.

Suche nach Zeugen

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, welche zum Brandausbruch Angaben machen können oder in der Umgebung verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal, Telefon +41 61 553 35 35, zu melden.