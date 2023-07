Rheinfelden: Auto nach Überschlag ziemlich demoliert

Eine Frau (46) hat sich am Montag, 24. Juli, gegen 17.45 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Nordschwaben und Minseln mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, landete das Fahrzeug auf dem Dach. Die Frau blieb bei dem Unfall unversehrt.

Sie drückte offensichtlich etwas zu stark aufs Gas, weshalb sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der scherte nach rechts aus, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Dem von der Polizei angegebenen Schaden von rund 10.000 Euro nach zu urteilen, ist das Auto ist ziemlich demoliert. Der Abschleppdienst musste es abholen. Die Straßenmeisterei beseitigte ausgelaufenes Benzin und Öl.

Klettgau: Beim Bahnhof kracht‘s

Beim Bahnhof in Erzingen ist am Dienstag, 25. Juli, gegen 17.30 Uhr, ein 61-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Sein Auto krachte der Polizei zufolge in einen geparkten Wagen. Der Aufprall war wohl so heftig, dass er diesen auf ein weiteres Fahrzeug schob.

Der Mann fuhr auf der Hauptstraße Richtung Grenzübergang. Für einen Moment passte er nicht auf, dann passierte es. Er verursachte laut Angaben einen Schaden von rund 15.000 Euro.

Bad Säckingen: Bus rasiert Steinmauer

Ein roter Bus hat am Samstag, 22. Juli, 22.45 Uhr, im Bad Säckinger Stadtteil Wallbach eine Steinmauer beschädigt. Mit der aktuellen Meldung sucht die Polizei Zeugen.

Der Busfahrer wollte von der Waldstraße in die Gartenstraße biegen. Dabei rasierte er mit seinem Fahrzeug die Mauer, deren Reparatur etwa 1000 Euro kosten soll.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hofft auf Hinweise.

Lauchringen: Kastenwagen streift Transit

Ein dunkler Kastenwagen hat am Dienstag, 25. Juli, gegen 13 Uhr, auf der B314 zwischen Lauchringen und Horheim einen entgegen kommenden weißen Ford Transit gestreift. Den Fahrer kümmerte das nicht, er setzte seine Fahrt Richtung Horheim unbehelligt fort. Die Polizei sucht den Fahrer mit seinem Kastenwagen. Laut Angaben könnte es sich um einen Mercedes Citan handeln.

Die komplette linke Seite des Transits soll beschädigt sein. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an.

Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 92850) hofft auf Zeugen, die etwas zum Kastenwagen sagen können.

Lörrach: Versuchter Fahrraddiebstahl

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 25. Juli, 15.45 Uhr, versucht, in der Minna-Vortisch-Straße in Lörrach ein Fahrrad der Marke Scott zu stehlen. Das Rad stand abgeschlossen vor einem Hauseingang, heißt es. Laut Mitteilung der Polizei wurde der Mann von einem Nachbar gestört und flüchtete auf einem Fahrrad Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Eine Fahndung brachte nichts.

Die Polizei sucht nach dem Mann, der wie folgt beschrieben wird: 35- bis 40-jährig, etwa 1,80 Meter, schlank, dunkle Haare, Halbglatze, dunkel gekleidet.

Die Polizei hofft, dass Hauseingänge und Grundstück in der Umgebung mit Videoanlagen überwacht werden. Sie bittet diese Eigentümer, sich zu melden und die Bänder zur Verfügung zu stellen. Auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden – beim Polizeirevier Lörrach (07621 176-0).

Die Polizei vermutet, dass sich der Unbekannte für längere Zeit im Stadtteil Stetten aufhielt und nach Beute suchte.