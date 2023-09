Waldshut: Unbekannte brechen in Schule ein – Zeugen gesucht

Wohl auf der Suche nach Wertsachen brachen unbekannte Personen zwischen Mittwoch und Donnerstag in eine Schule in der Waldshuter Waldtorstraße ein. Der oder die Täter waren nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei auf der Suche nach Wertsachen gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Der dadurch entstandene Schaden sowie das Diebesgut sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Waldshut (07751 8316-531) bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier zu melden.

Laufenburg: Vorfahrtsverletzung auf der Waldshuter Straße

Es war ein Unfall beim Einbiegen: Am Donnerstag, 14. September, gegen 22 Uhr ereignete sich an der Einmündung Waldshuter Straße und Flößerstraße in Laufenburg ein Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Autofahrerin und einem 35-jährigen Autofahrer.

Laut Polizeiangaben beabsichtigte die 53-Jährige, aus der Flößerstraße in die Waldshuter Straße einzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 35-Jährigen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Grenzach-Wyhlen: Personen rotten sich vor Imbiss zusammen

Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen: Am Donnerstag, 14. September, 21.30 Uhr, teilten mehrere Anrufer der Polizei mit, dass sich vor einem Imbiss in der Jacob-Burckhardt-Straße mehrere Personen versammeln würden, welche teilweise maskiert seien sowie Schlag- und Wurfgegenstände mitführen würden.

Mehrere Polizeistreifen rückten an. Beim Erkennen der Polizei flüchtete die Personengruppe zu Fuß heißt es in der Medienmitteilung. Im Rahmen der Fahndung konnten insgesamt 15 Tatverdächtige, im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, kontrolliert werden.

Hintergrund könnte ein Streit zwischen einigen Personen aus dieser Gruppe und einem Heranwachsenden sein, welche sich zu diesem Zeitpunkt als Gast in dem Imbiss aufhielt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht eines Landfriedensbruches übernommen.

Lörrach: Mehrere Fensterscheiben an Schule eingeworfen – Zeugensuche

Ein Unbekannter warf am Donnerstag, 14. September, gegen 21 Uhr, eine Fensterscheibe einer Schule in der Hellbergstraße ein. Bereits am Dienstagabend, 12. September, wurden schon vier Fensterscheiben eingeworfen. Ein Einbruchsversuch kann ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Todtnau/ Präg: Vermeintliches Autorennen – Polizei sucht Zeugen

Die L 149/ Wachstraße befuhr am Donnerstag, 14. September, gegen 15.30 Uhr ein 61 Jahre alter Mann von Bernau kommend in Richtung Präg. Zwischen der Abzweigung Präger Boden und Präg wurde er von mehreren Fahrzeugen mit niederländischem Kennzeichen überholt. Hierbei kam es infolge Gegenverkehr zu einer gefährlichen Situation.

Laut des 61-Jährigen konnte eine Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug nur durch eine von ihm durchgeführte Notbremsung verhindert werden, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welchen Fahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen in einer Kolonne fahrend aufgefallen sind oder durch diese gefährdet wurden. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Kanton Aargau: Leichenfund in Wettingen

Ein Mann und eine Frau werden leblos von Angehörigen in ihrer Wohnung gefunden. Was bislang über den Fall bekannt ist:

Maulburg: Schwellbrand in Entsorgungsanlage

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten am Donnerstag, 14. September, gegen 23.30 Uhr mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften an einen gemeldeten Brand zu einem Entsorgungsunternehmen in die Feldbergstraße aus.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein großer Haufen Restmüll aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Inneren heraus entzündete. Daraus entwickelte sich ein Schwellbrand mit dichtem Rauch. Mit einem Bagger wurde der Müllberg bis zum Grund abgetragen und der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Bis auf eine dunkle Verfärbung an dem Mauerwerk entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehren Maulburg, Schopfheim, Wehr und Hasel waren mit gesamt 13 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls die Polizei mit drei Einsatzfahrzeugen und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen.