Bad Säckingen: Sie bezahlt für ihn 2280 Euro

Erneut ist der Bundespolizei am Samstagabend, 21. Oktober, ein per Haftbefehl Gesuchter (34) ins Netz gegangen – diesmal am Zoll in Bad Säckingen. Wie die Behörde mitteilt, musste seine Ehefrau ihn auslösen und bewahrte ihn vor dem Gefängnis.

Die Beamten kontrollierten den Mann bei der Einreise nach Deutschland. Das Ergebnis der Überprüfung: Gegen ihn bestand wegen Diebstahls ein Vollstreckungshaftbefehl. Ein Gericht hatte gegen den Mann einen Geldstrafe von 2280 Euro verhängt.

So viel Geld hatte der Mann nicht bei sich. Es bahnte sich schon an, dass er als Ersatz für 76 Tage hinter Gitter muss. Glück für ihn, dass seine Frau das Geld auf die Dienststelle brachte. Sie durfte ihren Mann mit nach Hause nehmen.

Bad Säckingen: Gasaustritt in der Bauvereinstraße

Wieder ist in Bad Säckingen Gas ausgetreten. Aus der Bauvereinstraße ist am Sonntag, 22. Oktober, 17.25 Uhr, gemeldet worden, dass es nach Gas riecht, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Bad Säckingen und Polizei rückten aus.

Die Quelle wurde schnell ausfindig gemacht: ein Gasleck in einem Mehrfamilienhaus. Die Messungen ergaben eine erhöhte Gaskonzentration. Die Feuerwehrleute lüfteten die Wohnungen umgehend. Die Bewohner durften in ihren eigenen vier Wänden bleiben, heißt es.

Der ortsansässige Energieversorger trennte das Gebäude vom Gasnetz und machte sich auf die Suche nach dem Leck.

Todtmoos: Randalierer beschädigen Streifenwagen

Randalierer haben am Sonntag, 22. Oktober, zwischen 4.20 und 4.35 Uhr, in der Kirchbergstraße in Todtmoos einen Streifenwagen beschädigt, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 3.50 Uhr wurden die Randalierer gemeldet. Eine Streife rückte aus. Die Polizisten trafen auf eine Gruppe mit grölenden Menschen im Alter zwischen 19 und 43 Jahren.

Während des Einsatzes pappte ein Unbekannter mehrere Aufkleber auf den Streifenwagen und zerkratzte ihn auf der Fahrerseite.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) sucht nach dem Unbekannten und hofft auf Hinweise.

Küssaberg: Unfall bei Überholmanöver

Ein Überholmanöver auf der L161 zwischen Rheinheim und Reckingen hat am Samstag, 21. Oktober, gegen 10.45 Uhr, zu einem Unfall mit einem beträchtlichen Schaden von geschätzt 45.000 Euro geführt. Zum Glück wurde dabei keiner verletzt, wie die Polizei schreibt.

Drei Fahrzeuge fuhren hintereinander Richtung Reckingen. Der Fahrer (53) des ersten Autos wollte links zum Ackerbildhof abbiegen. Was der Fahrer (41) des dritten Autos wohl nicht realisierte. Er wollte die beiden Fahrzeuge vor ihm über holen. Dann krachte er in das erste.

Waldshut-Tiengen: Audi A4 angefahren

In der Friedrichstraße in Waldshut ist am Wochenende ein Audi A4 angefahren und auf der Fahrerseite beschädigt worden. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub. Die Polizei gibt den Zeitraum zwischen Samstag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, und Sonntag, 22. Oktober, 12.30 Uhr, an.

Der Besitzer (34) des Audis stellte seinen Wagen am Samstag auf einem Anwohnerparkplatz ab. Am Sonntag kehrte er zurück und bemerkte den Schaden.

Die Polizei hat laut eigener Aussage noch keinen Anhaltspunkt zum Unfallhergang und Verursacher. Deshalb bittet die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) um Hinweise.

Lörrach: Handfester Streit um einen Parkplatz

Wegen eines Parkplatzes in der Mauerstraße in Lörrach haben sich Freitag, 20. Oktober, 10.25 Uhr, zwei Frauen, 53- und 37-jährig, geprügelt, wie die Polizei mitteilt.

Die 37-Jährige wollte in die Parklücke stoßen. Doch dort stand eine 22-Jährige. Die wollte wohl den Parkplatz für ihre 53-jährige Mutter freihalten. Es kam zum Streit zwischen den beiden. Mittlerweile kam die 53-Jährige mit ihrem Wagen an.

Die 53-Jährige ging zum Auto der 37-Jährigen, öffnete die Fahrertür und zog die Frau hinterm Steuer an den Haaren. Sie hatte laut Schilderung ein Büschel in der Hand. Die 37-Jährige fackelte nicht lange und revanchierte sich sich mit mehreren Schlägen ins Gesicht.

Wie das Ganze ausging, ist der Polizei nicht bekannt. Nur so viel: Beide Frauen wurden leicht verletzt.

Schwörstadt: Unfall mit hohem Schaden

Bei einem Unfall in Niederdossenbach nach einer Vorfahrtsverletzung am Freitag, 20. Oktober, kurz vor 17 Uhr, sind eine 35-jährige Autofahrerin und ihr 22 Monate altes Kind zum Glück nur leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 35-Jährige, von der Bergstraße in die Kreisstraße biegen. Von links kam eine 73-Jährige mit ihrem Auto. Sie hatte Vorfahrt. Es krachte.

Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige und ihr Kleinkind ins Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 40.000 Euro.

Döttingen/CH: Schlägerei am Bahnhof

Die Polizei ist am Sonntagabend, 22. Oktober, kurz nach 17 Uhr, zu einer Schlägerei am Bahnhof in Döttingen im Kanton Aargau ausgerückt. Wie die Kantonspolizei berichtet, wurden zwei verletzte 15-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Offensichtlich hatte es tags zuvor schon einen Streit gegeben, die am Sonntagabend in eine Schlägerei mündete.

Die Polizei traf am Bahnhof auf rund ein Dutzend Menschen. Mehrere flüchteten. Die beiden Verletzten blieben zurück.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Schlägerei. Sie nahm noch am selben Tag einen 14-jährigen Tatverdächtigen fest.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.