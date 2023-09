25 Meter unter die Erde reicht der Bohrer. Wo er sich in die Tiefe senkt, soll einmal eine Brücke in die Höhe ragen: Die Wehratalbrücke. Sie soll die Wehramündung, die Bundesstraße 34 sowie die Bahnstrecke überqueren. Noch rauschen hier die Blätter der Pappeln im Spätsommerwind.

In einigen Jahren sollen es Fahrzeuge sein, die an gleicher Stelle über die Hochrheinautobahn rauschen. Noch heißt dieses Ziel jedoch Bauabschnitt 6 und ist Teil der geplanten Erweiterung der Autobahn 98. Um die Bodeneigenschaften auf Standfestigkeit zu überprüfen, wird unter anderem in Wehr, im Ortsteil Öflingen-Brennet, in die Tiefe gebohrt.

Warum gebohrt wird „Baugrunderkundungen werden mit dem Zweck durchgeführt, technisch sichere und wirtschaftlich vertretbare Gründungen für Bauwerke aller Art zu ermöglichen.“ So schreibt es die Firma Drillexpert, die die Bohrungen für die A98 ausführt. 25 Meter dringt der Rammkernbohrer in den weichen Grund vor. Bei Felsbohrungen sogar bis zu 100 Metern, sagt Vibin Moosa von der Deges. Die Deges, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, ist eine Gesellschaft des Bundes und der Länder für Planung und Bau von großen überregionalen Verkehrsprojekten wie Autobahnen. Bei den Bohrtiefen gehe es hauptsächlich darum, die Stabilität sicherzustellen, erklärt Moosa. Bei einem geeigneten Boden gebe es keinen Grund, beispielsweise die Pfeilerfundamente für die geplante Wehratalbrücke über 20 Meter in den Boden zu rammen, sagt er. Sowohl Planung als auch Ausführung stützen sich auf die Ergebnisse dieser Baugrunderkundung.

60 Bohrungen

Unweit der Badestelle am Rhein bohren Anton Dirr und Fabian Fiedler von der Firma Drillexpert am Straßenrand nahe einer großen Wiese unter die Oberfläche. Seit 6.30 Uhr in der Früh sind sie zugange. Etwa zweieinhalb Tage wird ihre Arbeit dauern, schätzt Bauleiter Ferdinand Strodel, bis sie 25 Meter Tiefe erreicht haben – eine von insgesamt 60 Bohrungen, die im Abstand von etwa 200 Metern vorgenommen werden, beschreibt Vibin Moosa die Baugrunderkundung. Er ist Projektingenieur für die Bauvorbereitung bei der Deges, die den Autobahnbau für Bund und Länder umsetzt. Gemeinsam mit Bauleiter Strodel ist er bei der Bodensondierung mit den geologischen Gutachtern Peter Kordeuter und Ann-Sophie Denu vor Ort.

Baugrunderkundung für die geplante Wehratalbrücke der kommenden Autobahn 98 bei Wehr. Ferdinand Strodel als Bauleiter, Vibin Moosa als Projektingenieur der Deges, Peter Kordeuter und Ann-Sophie Denu als Geologen und Gutachter sind vor Ort. | Bild: Rasmus Peters

Das Herz der Maschine

Die fürs Vordringen in den Grund notwendigen Vorrichtungen und Maschinen trägt der Rücken eines Lastwagens: Kabel, Seile, Winden und Hebel wuchern auf der Tragfläche. Wie Efeu an einem Baumstamm wachsen sie an einem riesigen Bohrgerät in die Höhe. Das Herz der Maschinen ist der Kompressor. Er erzeugt die Druckluft, die für die Zu- und Abluft für die Bohrarbeiten benötigt wird. Zwei Schläuche führen die Luft, sodass in der Tiefe eine hämmernde Bewegung stattfinden kann. Sie zucken auf der Wiese.

Der Bohrkern wird aus der Verrohrung geführt, damit neue Proben aus dem Boden geholt werden können. Video: Rasmus Peters

Im angewandten Rammkernbohrverfahren wird zuerst ein Rohr mit einer Schneidekrone versenkt, erklärt Bauleiter Strodel. „Die Röhren verhindern, dass das Loch einstürzt“, sagt Strodel. Sogenannte Schappen werden durch die Verrohrungen in die Tiefe geschickt. Der Hammer schlägt die Schappe in den Grund, fährt der Truppführer fort. Sie ist innen hohl, sodass sie den Boden, den die Rohre umschließen, an die Oberfläche befördert.

Die sogenannte Schappe führt bei Baugrunderkundungen Boden mit, die zur Analyse begutachtet wird. | Bild: Rasmus Peters

Ohrenschützer fürs Kompressorherz

Bedient werden die Apparate vom Steuerpult. Dort steht Anton Dirr. Er ist Geräteführer der Bohrungen. Vor ihm eine Vielzahl Regler, Anzeigen und Hebel. Er trägt Ohrenschützer. Das Kompressorherz, es schlägt laut.

Anton Dirr bedient als Geräteführer das Steuermodul für die Bohrarbeiten. | Bild: Rasmus Peters

Der riesige Bohrkopf, der sich über Dirrs Kopf erhebt, kommt seltener zum Einsatz als man beim Begriff Bohren erwarten würde. Er dreht in erster Linie die Rohre in den Boden, durch die die Schappe gerammt wird. Für jeden Meter eine mehr.

Die Verrohrung wird tiefer in den Grund gebohrt. Video: Rasmus Peters

Schlagen für die Proben

Die Kompressor dröhnt, der Bohrer ruckelt, die Schläuche atmen. Die luftführenden Schläuche kommen vom Bohrgrund zurück. Sie werden länger und länger. Ferdinand Fiedler hievt sie auf die Wiese, wo sie weiter ihren Atem ausströmen. Schließlich folgt die Schappe mit Bodenproben aus der Tiefe. Sie baumelt vor Ferdinand Fiedler. Mit einem schweren Hammer schlägt er auf den Stahlzylinder. Klonk.

Ferdinand Fiedler schlägt auf die Schappe, um die darin enthaltenen Bodenproben zu lösen. Video: Rasmus Peters

Sein Schlag hinterlässt nichts als eine silberne Kerbe auf dem erdbraunen Stahlrohr. Klonk. Er schlägt erneut gegen das Rohr. Diesmal fällt schlammige Erde in einen darunter stehenden Eimer. Damit verteilt er den geborgenen Boden in eine der leeren Holzkästen, die für die Proben bereitstehen.

Fabian Fiedler füllt Proben ein. In diesem Fall aus 15 Metern Tiefe. | Bild: Rasmus Peters

Dem Boden werden viele Proben entnommen

„Auf jedem Meter werden Proben genommen“, erklärt Moosa. In den Kästen ist Lehm, Sand, Kies und Stein zu sehen, sortiert nach Tiefe.

Die Proben aus dem Boden. Von jedem Meter wird ein Kasten gefüllt. | Bild: Rasmus Peters

„Das Wichtigste sind die Korngrößen“, sagt Geologe Peter Kordeuter. Er wird die Proben gemeinsam mit Geologiestudentin Ann-Sophie Denu begutachten. Kiesel könnten mehr aushalten als etwa Lehm. In Zahlen bedeutet das 500 Kilo-Newton Bodenpressung je Quadratmeter, führt der Gutachter aus.

„Die Last muss so verteilt werden, dass der Boden nicht überfordert wird“, sagt Gutachter und Geologe Peter Kordeuter. | Bild: Rasmus Peters

„Der Brückenbauer weiß, wie schwer die Last wird. Wir sagen ihm, wie er das Gewicht in den Boden ableiten kann“, erklärt Kordeuter den Zweck der Bodenanalyse. Es gehe darum, die Last so zu verteilen, dass der Boden nicht überfordert wird.

Auf die Bohrung folgt das Modell

Auf Basis boden- und felsmachanischer sowie chemischer Untersuchung erstellt der Gutachter ein Schichtenverzeichnis. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Laboren kommen nach etwa zwei bis vier Wochen, sagt Kordeuter. Kombiniert mit den Ergebnissen der anderen Bohrungen wird daraus ein digitales Modell erstellt, das als Planungsgrundlage für die nachfolgenden Bauschritte dient, erläutert Vibin Moosa.

Wenn die Brücke einmal steht, soll sie knapp einen Kilometer lang und vierspurig befahrbar sein, skizziert Moosa das Bauprojekt. Der Abschnitt 6 zwischen Schwörstadt und Murg mit der geplanten Überführung ist insgesamt 9,5 Kilometer lang. Erfahrungsgemäß liege die Tiefengründung des Pfeilerfundaments laut Moosa bei einer zwischen 10 und 20 Meter hoch geplanten Brücke bei 20 Metern – doch das hängt vom Boden ab. Unabhängig jedoch wie das Gutachten ausfällt: Bevor es in Höhe geht, geht es in die Tiefe.