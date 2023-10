Hochrheinbahn vor 30 Minuten Keine Verspätung in Sicht: Bei der Elektrifizierung ist derzeit alles im zeitlichen Rahmen Für den Abschnitt im Kreis Lörrach bereitet das Regierungspräsidium die abschließende Stellungnahme vor. Für den Osten des Kreises Waldshut soll die ergänzende Anhörung im November abgeschlossen werden.

Arbeiter installieren Ende Oktober 2020 Oberleitungen an der Bahnstrecke zwischen Meckenbeuren und Friedrichshafen. So weit wie auf diesem Bild ist die bahn am Hochrhein noch nicht, aber es läuft zeitlich nach Plan: In den Landkreisen Lörrach und Waldshut sollen die Arbeiten für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn 2025 und 2026 erfolgen. | Bild: Felix Kästle