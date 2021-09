Der Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, Horst Eckert beschreibt die Lage am Arbeitsmarkt: „Angesichts der Lockerungen in Bezug auf Corona haben sich viele Branchen, allen voran der Dienstleistungsbereich und damit verbunden der private Konsum, erholt. Das spüren wir sehr. Nicht nur die Kurzarbeit fiel in den vergangenen Monaten stark, auch das Niveau der Stellenmeldungen erreichte das Vorkrisenniveau.“

Saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit

Horst Eckert, Leiter der Agentur für Arbeit Lörrach. | Bild: Agentur für Arbeit Lörrach

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit während der Sommerferien ist üblich, fällt in diesem Jahr sogar geringer aus als in den Vorjahren. Besonders junge Menschen nach ihrem Schulabschluss oder nach Ausbildungsende sind hiervon betroffen,“ beschreibt Eckert. Grund dafür ist, dass viele Jugendliche eine Wartezeit zu überbrücken hätten, bevor sie zum ersten September oder ersten Oktober ihre Ausbildung beginnen und eine neue Arbeitsstelle antreten.

Die Kennzahlen vom August 2021 Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach liegt wie bereits im Vormonat bei 4,3 Prozent. Im Kreis Waldshut liegt die Quote wie im Juli bei 3,9 Prozent, im Kreis Lörrach ebenfalls unverändert bei 4,6 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,9 Prozent aus. Arbeitslosigkeit Im August wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9.645 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 12, im Landkreis Waldshut um 10 zu. Langzeitarbeitslose Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (3.031) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum August 2020 sind zwar noch immer 762 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet, allerdings gehen die Bestandszahlen seit Juli in kleinen Schritten wieder zurück. Arbeitsmarkt Im August meldeten sich 2.028 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 869 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 78 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten 2.007 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 792 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Arbeitskräftenachfrage Im August waren 3.046 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 784 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 149 Stellen mehr als im Vorjahr.

Gute Chancen auf eine Ausbildung

Alle, die aktuell noch keine Ausbildung für den Herbst haben, kann Eckert beruhigen: „Für Ausbildungssuchende sind die Chancen auf eine Lehrstelle ab September wirklich gut: Aktuell stehen 317 suchenden Jugendlichen über 1000 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Kurzentschlossene können telefonisch über die kostenfreie Servicehotline 0800/4 5555 00 einen Beratungstermin vereinbaren. „Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist und bleibt der beste Einstieg ins Erwerbsleben und öffnet viele Türen,“ so Eckert.