von Werner Steinhart

Ein Bild von den Waldschäden im Landkreis Waldshut hat sich Forstminister Peter Hauk gemacht. Viele Waldbesitzer, die an dieser Exkursion teilnahmen, erhoffen sich in der extremen Situation Hilfen vom Land. Der Minister sagte: „Die Last bei den privaten Waldbesitzern ist riesig, und in dieser Situation muss den Waldbesitzern geholfen werden.“ Er dämpfte die Erwartungen: „Über‘s Knie brechen können wir nichts.“ Im Landkreis gibt es 18 000 Privatwaldbesitzer.

Über die Situation der Wälder machte sich Forstminister Peter Hauk ein Bild bei einem Vor-Ort-Termin in Ühlingen-Birkendorf, Eggingen und Wutöschingen. Von links: Bürgermeister Tobias Gantert (Ühlingen-Birkendorf), Landrat Martin Kistler, Helge von Gilsa (Leiter Kreisforstamt), Minister Peter Hauk, CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner, erster Landesbeamter Jörg Gantzer und Landesforstpräsident Max Reger. | Bild: Werner Steinhart

Einen Überblick über die insbesondere vom Borkenkäfer befallenen Wälder machte sich Forstminister Peter Hauk. Helge von Gilsa, Leiter des Kreisforstamtes musste feststellen: „ Wir befinden uns in einer Extremsituation.“ Neben den befallenen Fichten sind inzwischen auch Tannen betroffen, Buchen und Eschen fallen aus. „Das macht uns große Sorgen, es ist eine Jahrhundertaufgabe für die Forstleute“, so von Gilsa. Der Privatwald ist stärker betroffen, weil dieser fichtenreicher ist. Das ist besonders dramatisch, denn: „Die Leute leben hier mit und vom Wald.“

„Die Situation nimmt Ausmaße an, die bislang niemand für möglich gehalten hat“, so Minister Hauk. Zu der Käfersituation komme noch die Aufarbeitungssituation. So müsse man mit einer Potenzierung der befallenen Bäume einerseits rechnen, andererseits stehen keine Kapazitäten für die Aufarbeitung mehr zur Verfügung. Über die aktuelle Situation auf dem Holzmarkt informierte Norbert Schwarz, Geschäftsführer der Waldgenossenschaft Südschwarzwald. Zahlreiche Waldbesitzer und Kommunen kommen demnach mit dem Holzeinschlag nicht mehr nach. „Viele Waldbesitzer resignieren und können einfach nicht mehr“, so Schwarz. Die Holzerlöse seien so stark gesunken, dass in vielen Fällen keine Kostendeckung mehr zu erwarten sei. „Wir sind am Ende eines geregelten Holzverkaufs, wir können nicht mehr, es sind keine Kunden mehr da“, so das Resümee von Norbert Schwarz.

Über die Situation des Borkenkäferbefalls informierte die Borkenkäfermanagerin Elena Kummer. Auch Landrat Martin Kistler musste feststellen, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien und fügte hinzu: „Wir brauchen Unterstützung des Landes.“

Mehr erwartet hatten sich die zahlreichen Privatwaldbesitzer vom Besuch des Forstministers. Andres Isele aus Berau meinte, dass die Veranstaltung an der Situation vorbeigehe und mahnte: „Es geht um unsere Existenz.“ Für die Kommunen sagte Bürgermeister Tobias Gantert: „Auch die Gemeinden stehen an der Wand.“ Er hätte sich eine konkrete Zusage gewünscht. Adrian Schmidle, Vorsitzender der Waldgenossenschaft und Bürgermeister von Murg, sagte: „Die Waldbauern sind an einem Punkt angekommen, wo schnelle Hilfe wichtig wäre.“ Neben dem Schlüchttal wurden außerdem noch Waldbilder in Eggingen und Degernau in Augenschein genommen.

Borkenkäfer greifen auch in der Schweiz die bereits von der Hitze und Trockenheit geschwächten Bäume an, hier eine Aufanhme vom vergangenen Oktober. | Bild: Chris Iseli

Aktuelle Lage Allgemein herrscht ein schlechter Gesundheitszustand der Bäume. Täler und Steilstlagen Fichten, Tannen, Kiefer und Laubhölzer sind massiv betroffen. Bereits 120 000 Festmeter aufgearbeitetes Käferholz gab es im Landkreis Waldshut bis Juni, weitere 40 000 Festmeter kamen im Juli hinzu. Auf mehr als 800 Hektar können/konnten Käferbäume nicht mehr rechtzeitig vor Käferausflug aufgearbeitet werden.