Zürich Staunende Augen und klingelnde Ohren: Kartenverlosung für Stomp in Zürich

Stomp, das laut Veranstalter furioseste, originellste und witzigste Rhythmusspektakel der Erde sorgt vom 27. Februar bis 4. März im Theater 11 in Zürich für staunende Augen, klingelnde Ohren und erschöpfte Lachmuskeln. Stomp ist ein Phänomen! Rund um die Welt lotet die unerreichte Klangperformance die verblüffenden Rhythmen des Alltags aus und ist so frisch, neugierig und verspielt wie am allerersten Tag.

Instrumente aus Gegenständen

Luke Cresswell und Steve McNicholas sind die Erfinder von Stomp: „Wir verwenden Dinge, die jeder täglich benutzt. Man muss nur ihr Potenzial erkennen“, bringen sie ihr Erfolgsgeheimnis auf den Punkt. Mit Humor und untrüglichem Taktgefühl entlocken acht eigenwillige Bühnencharaktere den Dingen des Alltags ihre vielseitigen Klänge. Dabei spannt sich der Bogen von der hauchzarten Serenade auf Streichholzschachteln über das zündende Feuerzeug-Stakkato bis hin zum großen Mülltonnen-Finale. Was vor über 25 Jahren in den Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist zu einem weltweiten Klangphänomen geworden.

„Die jungen Performer, die zu uns stoßen, bringen ihre Kultur mit, ihre Art zu stehen, ihre Art zu schauen, ihre Art sich zu bewegen“, ist Luke Cresswell überzeugt. „Auch wenn der Rhythmus immer der gleiche bleibt, wie jemand da steht oder schaut, verändert sich.“ So bleibt Stomp seinen Wurzeln treu und entwickelt sich doch unermüdlich weiter. Heute sind bis zu 100 „stompende“ Klangwerker weltweit unterwegs. Im Londoner West End zählte die Show 15 Jahre lang zu den absoluten Kassenmagneten. Sogar der Olivier Award machte vor der furiosen Klangperformance nicht Halt. In New York gehört das britische Rhythmusspektakel so fest zum Stadtbild, dass das Empire State Building zu Ehren des zwanzigsten Broadway-Jahrestags ganz in Rot erstrahlte.

So gewinnen Sie Karten

27. Februar bis 4. März, Theater 11 Zürich, Dienstag bis Freitag, 19.30 Uhr, Samstag, 15.30 und 19.30 Uhr, Sonntag, 14.30 und 18.30 Uhr.zwischen 55 und 95 Schweizer Franken.Eventim 01805/570070 (0,20 Euro/Anruf inkl. Mehrwertsteuer aus den Festnetzen, max. 0,60 Euro/Anruf inkl. Mehrwertsteuer aus den Mobilfunknetzen) sowie im Internet (www.eventim.de).

Der SÜDKURIER verlost ein Mal zwei Karten für das Rhythmusspektakel Stomp am Dienstag, 27. Februar, 19.30 Uhr, im Theater 11 Zürich. Um zu gewinnen, wählen Sie die Nummer 01379/37050085 (0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend) und nennen Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer sowie das Stichwort „Stomp“. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 9. Februar, 12 Uhr. Die Gewinner können die Karten gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen.