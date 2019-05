von unseren Mitarbeitern

Waldshut: 30 Jungen und Mädchen gingen am Sonntag in Waldshut zur Erstkommunion. Sie wurden von der Jugendstadtmusik mit dem Dirigenten Daniel Frank und den Ministranten vom Johannisplatz abgeholt und zur Kirche geleitet. Den Gottesdienst hielt Pater Bernhard. Betreut wurden die Erstkommunionkinder von Regina Bausch-Isele und Sylvia De Paola. Danach wurden die Jungen und Mädchen von der Jugendstadtmusik zum Joahannisplatz zurückbegleitet, wo die 25 jungen Musiker dem Publikum ein Ständchen gaben.

30 Jungen und Mädchen gingen in Waldshut das erste Mal zur Kommunion. | Bild: Ebner, Matthias

Waldkirch: Sieben Kinder aus der Pfarrgemeinde Waldkirch feierten am Weißen Sonntag ihre Erste Heilige Kommunion. Die Kinder wurden von Siggi Pfeiffer (links) auf diesen Tag vorbereitet. Die feierliche Messe wurde von Pater Hermann-Josef Zoche zelebriert und vom Projektchor Waldkirch unter der Leitung von Marianne Kuttruff mitgestaltet. Für ein musikalisches Geleit sorgte der Musikverein Remetschwiel-Brunnadern.

Sieben Kinder aus der Pfarrgemeinde Waldkirch feierten am Weißen Sonntag ihre Erste Heilige Kommunion. | Bild: Manfred Dinort

Tiengen: 28 Mädchen und Jungen aus Tiengengingen am Sonntag zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Den Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt hielt Pater Bernhard. Die Erstkommunion 2019 stand unter dem Leitwort: „Wir sind ein Ton in Gottes Melodie“. Die Kommunikanten wurden von der Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele auf ihren großen Tag vorbereitet.

28 Kinder feierten in Tiengen ihre Kommunion. Hinten, von links: Pater Bernhard, Regina Bausch-Isele und Sylvia de Paola. | Bild: Theresia Rüdiger

Aichen: Zwei Mädchen feierten in der Pfarrkirche St. Sebastian in Aichen ihre Erstkommunion. Den Gottesdienst zelebrierte Pater Christoph Eichkorn das Leitwort war „Jesus segnet uns“.

Zwei Mädchen feierten in der Pfarrkirche St. Sebastian in Aichen feierten ihre Erstkommunion. Im Bild Pater Christoph mit links Marie Strittmatter und Aurelia Vollmer. | Bild: Theresia Rüdiger

Gurtweil: Sechs Kinder aus Gurtweil feierten am Sonntag ihre Erstkommunion. Sie wurden von Pater Matthias und den Ministranten im Schlosshof abgeholt und mit musikalischem Geleit des Musikvereins Gurtweil erstmals zum Tisch des Herrn geführt. Die heilige Messe wurde von der Kinder- und Jugendschola und von der Singgruppe Aufbruch mitgestaltet.

Sechs Kinder feierten in Gurtweil Kommunion. | Bild: Alfred Scheuble

Dogern: Elf Jungen und Mädchen feierten nach der Begleitung durch den Musikverein Dogern und dem Einzug in die St. Clemens-Kirche in Dogern ihre Erstkommunion. Auf ihren Ehrentag mit dem von Pater Bernhard Fuhrmann zelebrierten Festgottesdienst vorbereitet wurden die Kinder von der Gemeindereferentin Regina Bausch-Isele und Sylvia De Paola.

Elf Jungen und Mädchen feierten in Dogern ihre Erstkommunion. | Bild: Doris Dehmel

Albbruck: Zwölf Jungen und Mädchen feierten in der Albbrucker Pfarrkirche St. Josef ihre Erstkommunion. Die Kinder wurden begleitet von den Ministranten und Gemeindereferentin Susi Schubert, der Festgottesdienst wurde von Pfarrer Hans-Joachim Greulich und Diakon Wathek Matti zelebriert.

Zwölf Jungen und Mädchen feierten in Albbruck Kommunion. | Bild: Doris Dehmel

Untermettingen: Neun Jungen und Mädchen aus Untermettingen und Obermettingen feierten am Sonntag in der Pfarrkirche St. Jakobus in Untermettingen ihre Erste Heilige Kommunion. Der Festgottesdienst mit Pater Stefan aus Stühlingen in Konzelebration mit Pfarrer Thomas Schwarz und Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem wurde musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor und dem Musikverein Untermettingen.

Neun Kinder gingen in Untermettingen zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. | Bild: Werner Steinhart

Birkendorf: Fünf Kinder feierten am Samstag in der Kirche Sankt Margareta in Birkendorf ihre Erste Heilige Kommunion. Pfarrer Thomas Schwarz zelebrierte den Festgottesdienst, der vom Kirchenchor und der Trachtenkapelle Birkendorf musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Gottesdienst gab die Trachtenkapelle auf dem Rathausplatz ein Platzkonzert.

Fünf Kinder feierten in Birkendorf Kommunion: Von links: Adrian Fechtig, Julian Schlitter, Victoria Rogg, Maximilia Rose, Leonie Maier und Pfarrer Thomas Schwarz. | Bild: Ursula Ortlieb

Ühlingen: Fünf Kinder feierten am Samstag in der Pfarrkirche St. Ursula in Ühlingen ihre erste heilige Kommunion. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Thomas Schwarz und Gemeindereferentin Martina Knöpfel-Lüssem wurde musikalisch mitgestaltet von der Trachtenkapelle Ühlingen, die im Anschluss auf dem Kirchplatz ein kleines Platzkonzert gab.

Fünf Kinder feierten in Ühlingen Kommunion. | Bild: Werner Steinhart

Lottstetten: Zwölf Jungen und Mädchen aus Lottstetten und Baltersweil-Dettighofen feierten am Samstag in St. Valentin ihre Erste Heilige Kommunion: Benjamin Berenji, Theo Czech, Benedikt Delahaye, Natalie Frei, Ramon Häring, Nastasja Hilzinger, Rahel Kehl, Karl Köhler, Emma Lämmle, Lara Meier, Amalia Müller und Simon Priese. Begleitet wurden sie von Gemeindereferentin Sonja Weißenberger, Pfarrer Richard Dressel und Pater Vavuel Gnanamuthu.

Zwölf Jungen und Mädchen aus Lottstetten und Baltersweil-Dettighofen feierten in Lottstetten Kommunion. | Bild: Ralf Göhrig

Nöggenschwiel: Sieben Kinder feierten in der Pfarrkirche St. Stephan in Nöggenschwiel am Weißen Sonntag das Fest ihrer Erstkommunion. In der vorderen Reihe stehen (von links) die Kommunionkinder Johanna Ruhnau, Silas Bächle, Hannes Ebi, Leah Bächle, Neo Schulz, Julia Schäfer und Helena Ebi. Hinter den Erstkommunikanten stehen (von links) Bettina Ebi, Pater Matthias Hanisch, Martina Schulz und Jutta Schäfer.

Sieben Kinder feierten in der Pfarrkirche St. Stephan in Nöggenschwiel ihre Erstkommunion. | Bild: Claus Bingold

Erzingen: 17 Kinder der Erzinger Pfarrgemeinde St. Georg feierten das Fest der heiligen Kommunion. Den festlichen Gottesdienst gestaltete Pfarrer Stefan Jaskolla. Die Kommunionkinder wurden von Gemeindereferentin Marita Durek auf ihren großen Tag vorbereitet. Der Musikverein Erzingen umrahmte musikalisch den Festtag der Kinder.

17 Kinder der Erzinger Pfarrgemeinde St. Georg feierten das Fest der heiligen Kommunion. | Bild: Eva Baumgartner

Dachsberg/Ibach: Neun Kinder aus Dachsberg und Ibach haben am Sonntag in der Kirche in Hierbach mit Pfarrer Jan Grzeszewski ihre Erstkommunion gefeiernt. Dies waren (von links): Jana Carina De Jesus, Lena Stoll, Ayleen Riehm, Mira Denz, Finja Maren Pacher, Marco Jannick Schmid, Jonas Dietsche, Lucas Ebner und Fabian Bücheler.

Neun Kinder aus Dachsberg und Ibach haben am Sonntag in der Kirche in Hierbach mit Pfarrer Jan Grzeszewski ihre Erstkommunion gefeiernt. | Bild: Karin Stöckl-Steinebrunner

Schwerzen: 22 Jungen und Mädchen erhielten in der Pfarrkirche Schwerzen von Vikar Stefan Jaskolla die erste Kommunion. 18 der Kinder kamen aus Horheim, drei aus Schwerzen und eines aus dem Kernort Wutöschingen.

In der Pfarrkirche Schwerzen erhielten 22 Jungen und Mädchen von Vikar Stefan Jaskolla die erste Kommunion. | Bild: privat

Eggingen: Zwölf Erstkommunikanten gingen in Eggingen das erste Mal zum Altar, um die Hostie zu empfangen. Für die Mädchen und Jungen war das ein ganz besonderer Tag. Auch das Wetter zeigte sich wohlgesonnen. Pfarrer Karlheinz Klotz und Gemeindereferentin Kathrin Gerth von der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz hatten für einen besonders festlichen und unvergesslichen Gottesdienst für die Kinder gesorgt. Es feierten: John Albert, Max Benz, Marie Fehrenbacher, Hannah Fischer, Tobias Gleichauf, Maximilian Groß, Nicolas Leon Güntert, Lorena Nacci, Sophie Pfaff, Emma Rohr, Liam Hugo Schroff und Katja Westermaier.

Zwölf Kinder feierten in Eggingen Kommunion. | Bild: Daniela Haushälter

Weilheim: Vier Kinder feierten in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Weilheim am Sonntag das Fest ihrer Erstkommunion: Eric Marder, Jakob Prothmann, Lana Hägele und Marie Ebi. Den Gottesdienst leitete Pater Christoph Eichkorn.

Vier Kinder feierten in Weilheim Kommunion (von links): Eric Marder, Jakob Prothmann Lana Hägele und Marie Ebi. | Bild: Claus Bingold

Hohentengen: 17 Mädchen und Jungen aus Hohentengen, Lienheim, Herdern, Günzgen und Stetten feierten am Sonntag ihre Erste Heilige Kommunion. Vorbereitet von Gemeindereferent Reinhard Lang ging es für die Kommunionkinder, feierlich geleitet von der Spielgemeinschaft Hohentengen- Kaiserstuhl, zusammen mit Pfarrer Marcus Maria Gut und den Ministranten vom Rathaus über Hauptstraße und Pfarrbuck zur Pfarrkirche St. Maria. Der festliche Gottesdienst wurde vom Kirchchor Hohentengen-Stetten mitgestaltet.

17 Mädchen und Jungen aus Hohentengen, Lienheim, Herdern, Günzgen und Stetten feierten am 5. Mai ihre Erste Heilige Kommunion. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Jestetten: In der Jestetter Pfarrkirche St. Benedikt empfingen 17 Kinder erstmals das Sakrament der „Heiligen Kommunion“. Die Gemeindereferentin Sonja Weißenberger bereitete die Kinder auf den großen Tag vor und Pfarrer Dressel und Pater Gnanamutu zelebrierten den Festgottesdienst. Die Erstkommunionkinder von links vordere Reihe: Arthur Duzy, Kian und Louis Fritz, Brian Bentivegna, Cèline Magro, Max Bleise, Sofia Vella, Mittlere Reihe: Lina-Paulina Terre, Zoe Hör, Lilly Kübler, Joanna Janitschek, Mary-Jane Ditz, Luana Tambasco. Hintere Reihe: David Späth, Maria Lipsia, Miriam Procker und Elias, Giaramita.

17 Kinder feierten in Jestetten Kommunion. Die Erstkommunionkinder von links vordere Reihe: Arthur Duzy, Kian und Louis Fritz, Brian Bentivegna, Cèline Magro, Max Bleise, Sofia Vella, Mittlere Reihe: Lina-Paulina Terre, Zoe Hör, Lilly Kübler, Joanna Janitschek, Mary-Jane Ditz, Luana Tambasco. Hintere Reihe: David Späth, Maria Lipsia, Miriam Procker und Elias Giaramita. | Bild: Fotostudio Elli/Güntert

Wutöschingen: 14 Kinder aus Wutöschingen und Degernau feierten ihre Erstkommunion. Sie wurden unter den festlichen Klängen des Degernauer Musikvereins zusammen mit einer großen Schar an Ministranten und Pfarrer Mitzkus feierlich in die Maria Magdalena Kirche begleitet. Die Erstkommunikanten gestalteten den Gottesdienst mit Texten und erzählten im Gepräch mit Pfarrer Mitzkus, wie sie sich auf diesen Tag vorbereitet haben.

14 Erstkommunikanten Wutöschingen mit Pfarrer Mitzkus. Bild: Privat/Schulmeister | Bild: Privat/Schulmeister

Stühlingen: 22 Kinder aus Stühlingen, Eberfingen und Bettmaringen feieren in der St. Fridolinskirche Bettmaringen ihre Erstkommunion. Feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst durch den Musikverein Bettmaringen mit Dirigentin Elisabeth Regensburg. Pfarrer Karl-Michael Klotz dankte Gemeindereferentin Katharina Gerth für die Vorbereitung. Die Erstkommunikanten aus Stühlingen: Hanna Armbruster, Gianna Hamm, Emma Karacsony, Marlon Kestel, Naira Vitale und Leonie D‘Accurso. Aus Eberfingen sind es: Sveja Armbruster, Carlotta Emma Eichkorn, Ben Hübsch, Darius Koblbauer, Adrian Probst, Miriam Fabienne Raufer und Marius Philippe Raufer. Aus Bettmaringen gingen an den Tisch des Herrn: Tabea Beck, Marlon Blank, Ben Andreas Ebi, Helen Gehring, Theresa Geng und Angelina Probst. Und aus Mauchen: Louis Geng, Felix Schmerling und Sara Seiler.