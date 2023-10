Die Arztpraxis Dr. Bastians in Erzingen wird zum 1. Januar 2024 schließen. Auf unsere Anfrage bestätigte dies Bürgermeister Ozan Topcuogullari. Die Patienten der Erzinger Arztpraxis müssen sich folglich eine neue Arztpraxis suchen.

Stefan Bastians gibt seine Praxis in Erzingen zum Jahresende auf. | Bild: SK

Jedoch wird ab 1. Januar 2024 das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Grießen in Betrieb genommen, wo, so die Gemeindeverwaltung, zwei Ärzte praktizieren werden. Der Patientenbetrieb wird in Grießen am 8. Januar 2024 starten.

Über die Hintergründe werden wir noch ausführlich berichten.