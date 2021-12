Klettgau – Seit dem ersten Januar 2015 versorgt die EVKR die vier Gemeinden Klettgau, Hohentengen a.H., Jestetten und Lottstetten mit Strom, der von den Elektrizitätswerken des Kantons Schaffhausen bezogen wird. Die EVKR ist verantwortlich für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt des Mittel- und Niederspannungsnetzes, sowie für die Vermarktung von elektrischer Energie.

Seit Mitte 2021 ist auch die Belieferung in anliegende fremde Netzgebiete mit Strom durch die EVKR möglich. Auch die Anlagen für Erneuerbare Energien (über 1.300 PV-Anlagen, Biogasanlagen und KWK-Anlagen) fallen in die Verantwortlichkeit der EVKR. Hierbei wird sichergestellt, dass die erzeugten Strommengen vom Netz aufgenommen werden können.

Zudem betreibt die EVKR mit sechs e-Auto- und einigen Fahrradladesäulen in ihrem Netzgebiet, die E-Mobilität voran.

Das Unternehmen gründet auf den Zusammenschluss der einzelnen vier Gemeindewerke. Erklärtes Ziel war es, mit gebündelten Kräften der Komplexität und der stetig neuen Herausforderungen in der Energiewirtschaft zu begegnen. Hierdurch blieb das strategische Ziel, der Erhalt der EVKR als eigenständiges kommunales Unternehmen und damit die Sicherung von Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft in der Region, insbesondere in den vier Gemeinden, unverändert.

Der zwölfköpfige Aufsichtsrat der EVKR setzt sich aus den Bürgermeistern und jeweils zwei Gemeinderäten der jeweiligen Gemeinden zusammen. Dieses Gremium ist das Kontrollorgan der EVKR und überwacht die Tätigkeiten der Geschäftsführung. Der Aufsichtsratsvorsitzende wechselt alle zwei Jahre. Zum 1. Januar 2022 übergibt der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Ozan Topcuogullari seine Funktion an den Lottstettener Bürgermeister Andreas Morasch. Der erwirtschaftete Jahresgewinn der EVKR wird entsprechend der Beteiligungsquote der vier Gemeinden teilweise an diese ausgeschüttet. Der Differenzbetrag wird in die Gewinnrücklagen eingestellt, um die zukünftigen Investitionen unter anderem aus eigenen Mitteln stemmen zu können.

Im vergangenen Jahr belief sich das positive Jahresergebnis auf 739.000 Euro, investiert wurden 2,77 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 rechnet die Geschäftsführung mit einem Jahresüberschuss von rund einer Million Euro, die anstehenden Investitionen werden mit circa 2,7 Millionen Euro beziffert.