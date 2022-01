von Albert Moser

Das Thema, das für die Bürger von Dettighofen 2021 am wichtigsten erschien, waren zweifellos der Bau und die Eröffnung des Dorfladens am 17. und 18. September. Das gelungene Gemeinschaftsprojekt präsentierte sich von der besten Seite, als Bürgermeisterin Marion Frei bei herrlichem Spätsommerwetter das Eröffnungsband zusammen mit den Mitarbeiterinnen durchschnitt.

Das Theo-Kaiser-Gedächtnisturnier des FC Dettighofen fand wieder statt. | Bild: Privat/FC Dettighofen

Die Gemeinde in Zahlen Die Gemeinde Dettighofen umfasst die Ortsteile Dettighofen mit Eichberg und Albführen, Berwangen und Baltersweil. 1157 Einwohner leben auf einer Gemarkungsfläche von 1438 Hektar, wovon drei Viertel der Gemarkungsgrenze an die Kantone Zürich und Schaffhausen angrenzen und die Staats-grenze zur benachbarten Schweiz bilden. 1840 wurden die damals selbstständigen drei Gemeinden in den Zollausschluss des Jestetter Zipfels einbezogen. Urkundlich wurde Dettighofen 1282 erstmals als „Tettinghofen“ erwähnt. Weitere Infos in der Dorfchronik und im Internet: www.dettighofen.de

Am Abend zuvor war mit viel politischer Prominenz, den Handwerkern und vielen geladenen Ehrengästen auf „Dä Ladde“, wie der Dorfladen in schönster badischer Sprache heißt, angestoßen und gefeiert worden. Dettighofen begann mit einem schönen Einweihungsfest und großer Bürgerbeteiligung am 18. September mit den beiden Musikvereinen den für die kleine Landgemeinde sicherlich historisch zu nennenden Tag. Viele Zulieferer stellten mit Marktständen ihre Waren aus und präsentierten sich einer großen Öffentlichkeit. Das Dorfladen-Komitee, die Genossenschaftler und die Gemeinde hatten ganze Arbeit geleistet.

Die Genossenschaft

Bis heute haben 384 Personen 695 Anteile gezeichnet, was einen Gesamtbetrag von 139.000 Euro ausmacht. Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 1200 Einwohnern zeigt dies eine enorme Solidarität und Identifizierung mit dem Genossenschafts-Dorfladen. Der Laden und das Bistro kommen gut an, auch Besucher aus umliegenden Orten nutzen die angenehme Atmosphäre zum Einkaufen und Einkehren.

Landtagswahl

Bei den Landtagswahlen vom 14. März holten Die Grünen in Dettighofen mit 189 Stimmen unangefochten den ersten Platz vor der CDU mit 110 Stimmen, die ein dickes Minus einstecken musste. Auf Platz drei folgte die FDP mit 51 und die AfD mit 43 Stimmen. Abgeschlagen auf dem fünften Rang landete die SPD mit 33 Stimmen. Die Freien Wähler holten 16 und die Linke 14 Stimmen. Sonstige verbuchten 26 Stimmen auf sich. Nur 60,4 Prozent der Stimmberechtigten gingen zur Wahl.

Bundestagswahl

Ein ganz anderes Bild zeigte sich bei der am 24. September abgehaltenen Bundestagswahl. Schon die Wahlbeteiligung schnellte auf 79,24 Prozent hinauf. Bei den Zweitstimmen lag die CDU mit 193 Stimmen vorn, die SPD mit 121 Stimmen und den Grünen mit 91 Stimmen. Die FDP eroberte Platz vier mit 84 und die AfD mit 46 Stimmen Platz 5. Die Linke vereinigte 18 und die Freien Wähler zwölf Stimmen auf sich. 61 Stimmen verteilten sich auf Sonstige. Bei den Erststimmen führte Felix Schreiner (CDU) mit 242 vor Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) mit 123 und Jan-Lukas Schmitt Bündnis 90/Dei Grünen mit 79 Wählerstimmen. Insgesamt bestätigte sich der Bundestrend mit Gewinnen der SPD von plus sechs Prozentpunkten und der FDP von drei Prozentpunkten sowie massiven Verlusten der CDU mit minus 11,9 Prozentpunkten. Auffällig ist auch der Zuwachs bei den Sonstigen mit 6,5 Prozentpunkten bei den Zweitstimmen. Die Grünen holten exakt das Ergebnis von 2017.

Gemeinderat wird Bürgermeister

Der Dettighofener Gemeinderat Dominic Böhler wurde am 24. September zum Bürgermeister von Jestetten und zum Nachfolger von Bürgermeisterin Ira Schelling gewählt. Er setzte sich gegen den Mitbewerber und Gemeinderatskollegen Markus Glattfelder aus Dettighofen im ersten Wahlgang durch. Nachfolger im Gemeinderat von Dettighofen wird für Dominic Böhler die nach ihm auf der grünen Liste platzierte Sabrina Hagist. Die Verabschiedung von Dominic Böhler und die Amtseinführung von Sabrina Hagist erfolgten in der Gemeinderatssitzung vom 15. November durch Bürgermeisterin Marion Frei. Im November gab Marion Frei wiederum ihre Kandidatur für die im Februar 2022 stattfindende Bürgermeisterwahl bekannt.

Bürgermeisterin Marion Frei bedankte sich beim ausscheidenden Gemeinderat Dominic Böhler für sein ehrenamtliches Engagement. Ende November 2021 hat Böhler das Amt des Bürgermeisters in Jestetten angetreten. | Bild: Gemeinde Dettighofen

Das Vereinsleben hat sich wegen der Corona-Pandemie auf ein minimales Niveau reduziert. Die Hauptversammlungen wurden abgehalten, die Probenarbeit der Vereine gestaltete sich mit den gesundheitlichen Auflagen schwierig und das kulturelle und sportliche Geschehen fand für die Öffentlichkeit kaum statt. Einige Konzerte und Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Jedoch gab es Ausnahmen: Das Theo-Kaiser Gedächtnisturnier der Alte Herren-Abteilung des FC Dettighofen mit vier AH-Teams und der SG Klettgau als Sieger sowie das Dämmerschoppenkonzert des Musikverein Dettighofen wurden auf dem Waldsportplatz abgehalten sowie das auf dem Käppele vom Kulturclub Nightlife veranstaltete Festival „Parachute Sounds“. Für die jüngeren Semester gab es wenigstens etwas Grund zum Feiern. Die Veranstalter hielten die von der Gemeinde begutachteten Hygienekonzepte strikt ein.