von Eva Baumgartner

Kunterbunt und im besten Sinne drunter und drüber wird es beim Klettgau Schaufenster am Sonntag, 23. Oktober, zugehen. Die Erzinger Hauptstraße, auf der sich Tag für Tag der motorisierte Verkehr entlang quält, wird gesperrt sein. Sie gehört von 11 bis 18 Uhr einzig und allein den Fußgängern. In zweijährigen Turnus organisiert der Klettgauer Gewerbeverein das Klettgau Schaufenster, das mit den vergangenen Schaufenstern wie „Tatort Klettgau“ oder „Bahn frei“ einen großen Ansturm von Besuchern erlebte und Maßstäbe setzte.

Der Gewerbeverein Klettgau hofft auf viele Besucher des Klettgau Schaufensters am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in Erzingen. | Bild: Eva Baumgartner

Im Hauptort der Gemeinde wird die Hauptverkehrsader zu einer Festmeile. Es lohnt sich, diese mit der Familie entlang zu bummeln, denn es gibt viel zu sehen und zu erleben. Kunst und Kultur verschiedener Sparten, ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik und Tanz, Ausstellungen von Künstlern wie beispielsweise von Stefano Barbera oder dem Streetart-Künstler Anderson Marques, Holzbildhauerarbeiten oder Schrottkunst – dies alles ist über die ganze Festmeile verteilt.

Der Gewerbeverein Der Gewerbeverein Klettgau veranstaltet alle zwei Jahre das Klettgau Schaufenster. Einerseits geht es um die Präsentation der Geschäftswelt mit ihren Einzelhandels-, Dienstleitungs- und Handwerksbetrieben, andererseits soll es auch ein Dankeschön an die treuen Kunden sein. Das Rahmenprogramm soll Jung und Alt Freude bereiten. Aktuell zählt der Verein 70 Mitglieder. In der jüngsten Hauptversammlung wurde die Vereinsspitze neu gewählt. Mit Nicole Netzhammer, Michael Hak, Benny Ritzmann und Lorenz Keller sind es vier gleichberechtigte Vorsitzende.

Die Klettgauer Gewerbetreibenden werden mit Sonderaktionen ihre Neuheiten präsentieren, mit Infoständen und Mitmachaktionen sind auch die Vereine dabei. Sie übernehmen auch einen großen Teil der Bewirtung: Es gibt Spätzle-Gerichte, Raclette, Kürbissuppe, Flammkuchen, Hähnchen, Bratwürste und mehr vom Grill, türkische Spezialitäten, Schmalzbrot, Kuchen und Torten.

Ein kleiner Herbstmarkt bietet regionale Produkte an. Für Kinder steht ein Angebot an Spiel und Spaß bereit: Ponyreiten, Karussell- oder Dampfbahnfahren, Hüpfburg, Aktionen wie in einem Ballon auf dem Wasser balancieren, Kürbisschnitzen und anderes mehr. Für groß und klein gleichermaßen schön sind die Aufführungen des Zirkus Zebrasko.

Bahn frei für Fußgänger und die Schaffhauser Schluuchmusik heißt es zum Klettgau Schaufenster. | Bild: Eva Baumgartner (Archiv)

Aber ganz ohne Motoren geht es nicht: Freunde historischer Motorräder und Traktoren finden diese in einer Ausstellung und es gibt eine Oldie Parade. In überall ausgelegten Karten sind alle Anlaufstellen mit ihren Attraktionen aufgeführt, sie dienen gleichzeitig als Teilnahmekarten für das Gewinnspiel. Der Klettgauer Gewerbeverein hat ein aufwendiges Programm aufgestellt. Dazu sagt Michael Hak, einer von vier Vorsitzenden: „Nach drei Jahren Pause machen wir es gerne, uns geht es darum wieder Schwung ins gesellschaftliche Leben zu bringen mit allem, was Spaß macht.“