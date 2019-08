von Eva Baumgartner

Die Klettgau 99ers gibt es schon seit 20 Jahren. In ihren Anfangszeiten noch als Exoten betrachtet, die anfänglich auf ihren einspurigen Rollschuhen die asphaltierten Plätze, Wege und Straßen unsicher machten. Der Ärger im Dorf war vorprogrammiert, das Hockeyspiel auf den Inlineskates auf dem Platz bei der Grundschule machte den dortigen Anwohnern keine rechte Freude, sodass ein asphaltierter Hockeyplatz vonnöten war.

Den haben die Hockeyaner mit dem Festplatz am westlichen Ortseingang Erzingens seit vielen Jahren schon gefunden. Die asphaltierte Fläche ist aufgerüstet mit Feldmarkierungen und Banden, sogar über ein Vereinsheim in Form eines Bauwagens verfügt der kleine Verein, der aktuell 85 Mitglieder zählt, davon sind 15 Kinder. Jedes Jahr findet zum Ende des Sommers das Inlinehockey-Turnier statt, von Samstag, 31. August bis 1. September, geht es auf dem Platz bei der Gemeinschaftsschule hoch her. 18 Mannschaften nehmen teil, davon acht in der Kategorie Aktiv und zehn Mannschaften in der Kategorie Fun. Sie kommen aus Ravensburg, Neuhausen ob Eck, Freiburg, Bad Säckingen und aus Oberütti (Schweiz).

Die Spiele beginnen am Samstag, 31. August, von 12 bis 21 Uhr, anschließend findet die große Jubiläumsparty mit Hits der 1990er Jahre statt. Sonntag, 1. September, wird von 10 bis 16 Uhr gespielt. Wie immer ist das Turnier eingepackt in einen coolen Crossover Sound, Hits jedweder Couleur beschallen den Hockeyplatz. Dazu gibt es Barbetrieb und Weizenbierstand, jede Menge Speisen und Getränke rund um die Uhr machen das Turnier fast schon zu einem kleinen Erzinger Volksfest. Dem das ungleich größere Fest, das Erzinger Winzerfest, vom 20. bis 23. September, an gleicher Stelle auf dem Fuße folgt.