Die Weinproduktion ist technisch modern ausgestattet, dabei werden traditionelle Herstellungsweisen nicht aus den Augen verloren. So wird die komplette Sektbereitung nach dem Champagnerverfahren und seit Einzug der neuen Abfüllmaschine, auch der Secco in den eigenen Hallen hergestellt.

In den ersten Jahren wurde die komplette Vinifizierung samt Abfüllung, sowie Weinproben und der Verkauf im restaurierten Gewölbekeller durchgeführt. Mittlerweile dient dieser, nach großer Erweiterung und Umbau des Gebäudes am Steinbuck, ausschließlich für die moderierten Weinproben mit Wein und feinen Confiserie-Produkten, letztere hergestellt von Corina Keller.

Klettgau – Von einem klitzekleinen, zehn Ar großen Weinberg in Erzingen zu einem professionellen Weingut mit 26 Hektar Fläche in Erzingen und in Gailingen, das ist eine überaus beachtliche Entwicklung. Das Weingut Lorenz und Corina Keller (LCK) feiert an diesem Wochenende sein 20-jähriges Bestehen, dies im Rahmen des traditionellen Hoffestes, der Sommerweinauslese.

Am Samstag, 24. Juni, ab 10 Uhr fällt der Startschuss zum großen Hoffest mit Degustation und Weinverkauf am Erzinger Steinbuck 36. Ab 17 Uhr beginnt die Festwirtschaft, in den Abendstunden wird die Liveband „Primebeats“ aus Stuttgart für schwungvollen Rockabilly-Sound sorgen. Am Sonntag, 25. Juni, von 11 bis 18 Uhr wird weiter gefeiert. Speisen und Getränke stehen selbstredend bereit, für Kinderspaß ist ebenso gesorgt, auch die Musik von „Miss Müllers Mucke“ wird nicht fehlen.

Im Jahr 2003 begann alles mit einem kleinen geerbten Weinberg mit zehn Ar Fläche. „Wir haben mit aller Leichtigkeit den Betrieb angefangen“, erzählt Lorenz Keller. Während der Jahre im Nebenerwerb arbeitete der Weinküfermeister in der Schweiz, ebenso seine Frau Corina als Konditormeisterin. Die grundlegenden Strukturen waren vorhanden, nach und nach gaben alte Erzinger Winzer das Zepter ab, sodass peu à peu der Betrieb der Kellers wuchs.

Das Hobby Weinbau entwickelte sich zu einem Vollerwerbsbetrieb mit schließlich 16 Hektar Rebfläche in Klettgau. Dazu kamen 2019 die Weinreben von Schloss Rheinburg in Gailingen mit zehn Hektar Fläche.