Jestetten vor 1 Stunde

Plötzlich ein heftiger Knall: Unbekannte sprengen Geldautomaten in der Birretstraße in Jestetten

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen Geldautomaten in der Birretstraße in Jestetten aufgesprengt. Die Druckwelle der Explosion war so groß, dass selbst Glasscheiben in benachbarten Geschäften zu Bruch gingen.