von Ralf Göhrig

Der Kastanienbaum im Kreuzungsbereich Dietenbergstraße/Brückenstraße wird im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen der Dietenbergstraße ersetzt werden, wie der Gemeinderat Lottstetten in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss.

Die Kastanie, mitten im Kreuzungsbereich, ist ein imposanter Baum, der als wichtiges, landschaftsprägendes Element einen großen Wert hat. Allerdings neigt sich das Lebensalter dieses Baumes seinem Ende zu, wie an den vielen abgestorbenen Ästen in der Krone zu erkennen ist. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren bereits einiges in den Erhalt des Baumes investiert, nun haben aber zwei unabhängige Gutachten ergeben, dass es kaum mehr sinnvoll ist, den Baum zu erhalten. Die Gefahr, die von herabstürzenden Baumteilen für den Verkehr und Fußgänger ausgeht, ist zu groß geworden. Die Alternative, die Krone weitgehend zu kappen, würde die Lösung des Problems nur verschieben und zudem zu einem kläglichen Erscheinungsbild des Baumes führen.

Neuer Baum einige Meter weiter

Daher wird der Baum nun gefällt, was den Vorteil hat, dass dadurch die gesamte, bislang unübersichtliche Kreuzung entschärft werden könne. Die Grünfläche kann somit vergrößert und parkartig gestaltet werden, so soll der Kreuzungsbereich übersichtlicher werden. Dazu wird der neue Baum, ebenfalls eine Kastanie, einige Meter weiter südöstlich gepflanzt werden. „Wir werden hier keinen Sämling pflanzen“, versprach Bürgermeister Andreas Morasch, „sondern einen Baum von veritabler Größe“.