Jestetten vor 6 Stunden

Claudia Auf der Maur brilliert mit Mozart beim Jubiläumskonzert des Kulturkreises Jestetten

Am 17. Januar 1773 führte Wolfgang Amadeus Mozart sein „Exsultate, jubilate“ in Mailand auf. Am 17. Juli 2022 erklang es nun in der St.-Benedikt-Kirche, interpretiert von der Jestetter Sopranistin Claudia Auf der Maur.