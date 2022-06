von Ralf Göhrig

Nun ist die Katze aus dem Sack, nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Gerüchte im Umlauf waren: Der Lebensmittelhändler Edeka wird im neuen Lottstetter Gewerbegebiet „Hinter der Kapelle“ bauen. Gut 22 Millionen Euro wird Edeka Südwest investieren, um auf einer Fläche von rund 1,7 Hektar zwei Gebäude mit insgesamt vier Märkten sowie ein Parkhaus zu bauen.

Jestetten Auf dem Melzerareal in Jestetten geht es immer noch nicht vorwärts Das könnte Sie auch interessieren

Frank Meng, Regionalleiter Süd bei Edeka, stellte das Konzept in der jüngsten Gemeinderatsitzung der Öffentlichkeit vor. Es ist geplant einen Lebensmittelmarkt, einen Getränkemarkt, eine Drogerie sowie einen Discounter mit jeweils 800 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen zu lassen. Außerdem sind ein Café mit Außenterrasse und ein doppelstöckiges Parkhaus mit insgesamt 272 großzügig bemessenen Stellplätzen geplant.

So wie auf dieser Illustration sollen die Fassaden des Edekamarkts (links) und des Parkhauses aussehen. | Bild: Gemeinde Lottstetten

„Wir wollen hochwertige Gebäude erstellen, die den modernsten Vorgaben entsprechen“, gab Meng zu wissen. Außerdem ist eine Dachbegrünung für alle drei Bauwerke geplant, die zudem noch mit einer Photovoltaikanlage versehen werden. Die Außenfassade ist in einer Backsteinausführung mit viel Glas vorgesehen.

Bürgermeister Andreas Morasch zeigte sich zufrieden mit den Aussichten. „Für eine Gemeinde unserer Größenordnung ist das eine große Chance“, stellte er fest und wies darauf hin, dass die Grundstücke auf Grundlage des Erbbaurechts veräußert werden. Das bedeutet, dass die Gemeinde weiterhin Eigentümerin der Fläche bleibt und der Investor diese lediglich für die Dauer seines Vorhabens nutzt.

„Das hat den Vorteil, dass im Falle eines Falles keine leere Bauruine zurückbleibt, sondern Edeka gegebenenfalls am Ende des Lottstetter Engagements die Gebäude rückbaut und wir als Gemeinde das Grundstück erneut veräußern können“, erklärte Morasch.

Lottstetten Meilenstein für Lottstetten: Gemeinderat ebnet Weg für neues Gewerbegebiet Das könnte Sie auch interessieren

Große Diskussionen im Gemeinderat gab es keine, was allerdings daran lag, dass dieser das Projekt in jahrelanger Vorarbeit ausgearbeitet hatte und dementsprechend keinen Redebedarf hatte. Allerdings zeigten sich die Räte sehr zufrieden mit dem Supermarkt, der rund 25.000 Artikel im Angebot hat, was das Angebot eines Discounters um das 10 bis 20-fache übersteigt.

Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 geplant, eröffnet werden soll der Markt im Sommer 2024. Freilich muss berücksichtigt werden, dass im Augenblick die Lage auf dem Baustoffmarkt ziemlich düster ist, so dass sich die Fertigstellung des Projekts doch noch etwas verzögern kann.