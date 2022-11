von Sabine Gems-Thoma

Der Musikverein Lienheim lädt am ersten Adventssonntag, 27. November, 16 Uhr, zum traditionellen Adventskonzert in die Mehrzweckhalle Hohentengen ein. Es wird ein ganz besonderes Konzert werden, denn Dirigent Paul Maurer verabschiedet sich nach über 16 Jahren von Musikern und Publikum. Zu erleben ist ein bunter Mix der schönsten Stücke aus dieser Zeit.

Ein Glücksfall für den Verein

Es war wohl ein Glücksfall, dass der damalige Vorsitzende Meinrad Sutter bei seiner Suche nach einem neuen Dirigenten im Jahr 2006 auf Paul Maurer traf. Der dirigierte zur Probe – und es passte. „Normalerweise bin ich fünf bis sechs Jahre bei einem Verein. Hier sind es jetzt 16 Jahre“, blickt Paul Maurer auf eine gute Zeit in Lienheim zurück.

In Riedern am Wald beginnt alles

Der Vollblutmusiker und Landwirt aus Riedern am Wald trat 1966 in den dortigen Musikverein ein, lernte Trompete, später Fagott und Kontrafagott und war in der Jugendausbildung tätig. Von 1973 bis 1977 studierte er Musik beim Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden bei Düsseldorf und tourte mit den Profimusikern durch viele Konzertsäle, unter anderem auch nach Amerika.

Erstes Dirigat im Jahr 1979

Seine Dirigententätigkeit nahm er 1979 bei seinem Heimatverein und der Stadtmusik Stühlingen auf und war in neun weiteren Vereinen musikalischer Leiter. Zeitweise dirigierte er mehrere Blasorchester gleichzeitig. Da blieb nicht viel Freizeit. Obwohl er leidenschaftlich gerne dirigiert, war ihm klar, irgendwann ist einmal Schluss.

Jetzt will er die Freizeit genießen

„Fast jeden Abend Probe und am Wochenende Auftritte, da ist man jetzt, wo man älter wird, froh, wenn man nicht mehr unterwegs sein muss, besonders im Winter. Nun möchte ich gerne auch einmal meine Freizeit genießen“, sagt er und hatte bereits angekündigt – mit 70 Jahren – nach bislang 44 Jahren Dirigentenzeit, den Taktstock abzugeben. Lediglich das Orchester des Musikvereins Aichen, „bei mir um die Ecke“, will er weiterhin führen.

Höhepunkte aus 16 Konzertjahren

„Über 16 Jahre leitete Paul mit viel Hingabe, Energie und auch Geduld unseren Verein musikalisch. Beim Konzertprogramm blicken wir gemeinsam mit Paul auf einige Highlights der vergangenen 16 Jahre zurück“, heißt es in der Programmankündigung von „Pauls Wunschkonzert“. „Die Zuhörer erwartet ein bunter Mix. Nicht allzu schwer und sehr unterhaltsam“, fasst Paul Maurer zusammen.

Zum Musikverein Lienheim Der Musikverein Lienheim hat 30 aktive Musikerinnen und Musiker. Der Altersdurchschnitt liegt bei 31 Jahren. Musikalischer Höhepunkt ist das Jahreskonzert am 1. Adventssonntag, dieses Jahr am 27. November, 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hohentengen.

Vorsitzende ist Sabrina Bernauer, E-Mail: vorsitzende@mv-lienheim.de

Probe ist immer dienstags, um 20 Uhr im Probelokal im Bürgerhaus in Lienheim.

Ganz sicher sind wieder rhythmisch geprägte Stücke dabei. Die liegen ihm schließlich besonders. Zur Musik gibt es Kaffee, Kuchen und Vesper. Vorsitzende Sabrina Bernauer blickt gerne zurück auf die gemeinsame Zeit. Und ist froh, einen Nachfolger gefunden zu haben. Durch das Programm führt Julia Schumacher.