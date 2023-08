Bald ist es wieder soweit: Weinfesttage in Hohentengen. Von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, werden viel Musik, feine Weine vom Weingut Engelhof und jede Menge kulinarische Genüsse auf dem Rathausplatz in Hohentengens Ortsmitte angeboten. Erstmals findet das Fest an drei Tagen statt. Eröffnet wird es am Freitagabend um 18 Uhr durch Schirmherr Bürgermeister Jürgen Wiener mit einem Handwerkervesper.

Schon länger hatte das neunköpfige Organisationskomitee vom Freundeskreis FC Hochrhein und Musikverein Hohentengen die Idee, das Fest zu erweitern. Eine Woche lang wird gezimmert und aufgebaut, um das Areal rund um das Rathaus in ein Weindorf zu verwandeln. Da bietet es sich an, das schöne Ambiente für ein weiteres gemütliches Beisammensein zu nutzen.

Das bieten die drei Tage Weinfest

Nach der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr unterhält die Trachtenkapelle Dachsberg. Im Anschluss spielt Summer-Project, (Guggen-)Musiker aus der Region, die auch im Sommer gerne zum Instrument greifen.

Am Samstag, 9. September, ist Festbeginn um 16 Uhr. Um 18 Uhr treten die 60 Musiker der Musikkapelle Lachen aus dem Unterallgäu auf. Ab 20 Uhr ist Party angesagt mit Six2Seven und Rock- und Pop von den 70er Jahren bis heute. Am Schlagzeug dabei ist der Hohentengener Musiker Boris Stoll. Barbetrieb mit DJ Strümpf ist ab 21 Uhr.

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche St. Maria. Um 11.30 Uhr spielt die Höfmusik aus Horheim zum Frühschoppenkonzert auf, mit Polka, Marsch und modernen Arrangements.

Der Kindergarten Hohentengen bietet wieder die beliebte Spielstraße für die kleinen Festgäste an, die Landfrauen feine Kuchen und Torten in der Kaffeestube. Für die musikalische Nachmittagsunterhaltung sorgt der Musikverein Erzingen.

Die Aussichten für dieses Weinjahr sind sehr gut, sagt Andrea Netzhammer vom Weingut Engelhof. „Wir gehen von einer frühen und sehr guten Ernte aus.“ Leichte Hagelschäden werden den Ertrag etwas mindern, auch der Pilzdruck hält sich in Grenzen. Eine Woche nach dem Weinfest soll es mit der Lese losgehen. Am Weinfestsamstag und Sonntag stehen die Gutstüren des Weingutes Engelhof offen, mit Führungen durch Rebberg und Keller und Degustation im Weinforum.

Zum 34. Hohentengener Weinfest wurde erstmals eine umfangreiche Weinfestbroschüre erstellt, die an den Festtagen zum Mitnehmen ausliegt.

Das Fest und die Macher

Das Hohentengener Weinfest findet in diesem Jahr zum 34. Mal statt, erstmals an drei Tagen, von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September.

Die Organisation des größten Festes in der Gemeinde liegt in Händen des Freundeskreises FC Hochrhein Hohentengen-Stetten und des Musikvereins Hohentengen. Unterstützt werden sie vom hiesigen Handel, der Gemeinde, dem Weingut Engelhof, vielen Helfern, der Feuerwehr und dem DRK.