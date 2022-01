von Sabine Gems-Thoma

In das Soziale Projekt Pfarrwiese zieht immer mehr Leben ein. Kürzlich hat die Zahnärztin Katharina Sarnetzki (34) aus Jestetten dort ihre Praxis „zahn und weiss“ für medizinische und ästhetische Zahnbehandlungen im zweiten Stock des Komplexes eröffnet. Zum Praxisteam gehören die medizinischen Fachangestellten Ruth Schwab und Susanne Kumm.

Katharina Sarnetzki (34) stammt aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf ist sie aufgewachsen, hat hier ihr Abitur gemacht und an der Heinrich-Heine-Universität Zahnmedizin studiert.

In Jestetten fand sie 2014 eine Anstellung als Zahnärztin, bezog eine Wohnung und lebt seit 2020 mit ihrem Partner im eigenen Heim in Altenburg.