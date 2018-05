Hohentengen a.H. Theater in Hohentengen: Kunststoff Ensemble spielt eine skurrile psychiatrische Wohngruppe

Das Kunststoff Ensemble Hohentengen führt das Stück "Neurosige Zeiten" auf. Die Aufführungen sind am 27. und 28. April sowie 4. und 5. Mai in der Mehrzweckhalle zu sehen.

Was ist normal und wer ist hier eigentlich verrückt? Mit ihrem neuen Stück „Neurosige Zeiten" nach Winnie Abel geht das Kunststoff Ensemble unter der Regie von Roderich Stelter der Sache auf den Grund und wird sicherlich wieder für einen nachhaltigen Heiterkeitserfolg sorgen. Die Aufführungen sind am 27. und 28. April sowie 4. und 5. Mai, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Hohentengen. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nach einer Bürostube, einem Ozeanriesen und einem Fitnessstudio geht es mit dem vierten Stück in eine skurrile psychiatrische Wohngruppe. Hier spielt die Komödie um Insassen und Besucher der offenen Wohngruppe.

„Es sollte ein lustiges Stück sein und das ist es effektiv“, sagt Regisseur Roderich Stelter, verantwortlich auch für die Stückauswahl. „Durch unverhofften Besuch wird der Alltag der Wohngruppe durcheinander gewirbelt, so dass man schlussendlich nicht mehr weiß, wer ist hier überhaupt noch normal.“

Die Zuschauer erwartet ein 120 Minuten Stück in drei Akten. „Wir hoffen natürlich, dass alle so viel Spaß haben wie wir bislang in den Proben.“ Die laufen bereits seit November, ab Januar zweimal wöchentlich und intensiv an zwei Probenwochenenden. Mitwirken werden wieder Roderich, Petra und Lukas Stelter, Stefanie Hüsler, Roger Harrer, Bernd Feser, Franziska Burmeister, Kerstin Bauer, Markus Kaiser, Philip Brandl und neu Liesa Sutter. Nicht dabei ist diesmal Martin Meierhofer. Bereits im Einsatz sind auch Maskenbildnerin Gitta Stärk, Kulissenbauer Thomas Bauer und die Techniker Pacco Rabl und Jörg Burmeister. Nach vier intensiven Theaterjahren hintereinander ist allerdings klar, nächstes Jahr wird definitiv pausiert.

für die vier Aufführungen gibt es im Vorverkauf bei Edeka-Wagner unter Telefon 07742/923 10. Reserviert werden können Karten auch unter karten@kunst-stoff-ensemble.de, Abholung bei Edeka-Wagner.