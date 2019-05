von Sabine Gems-Thoma

Rechtzeitig zur Wandersaison ist die Beschilderung des neuen Rundwanderweges fertig. Mit der Kennzeichnung des Reben-Rundweges haben Franz Brädler, Alexander Kienzler und Anton Steppeler eine weitere attraktive Wanderroute in und um Hohentengen markiert. Am Samstag, 25. Mai, ist Gelegenheit zum Mitwandern, mit Weinprobe und Abschlusshock.

Emsiges Trio

Schon seit bald vier Jahren ist das dreiköpfige „Wanderteam“ aktiv, um die Wandermöglichkeiten in der Gemeinde auszuloten, vorhandene Wege zu pflegen und neue attraktive Routen auszuweisen. Angeschlossen sind sie dem Schwarzwaldverein Lottstetten. Und sie haben dafür gesorgt, dass interessierte Wanderfreunde die schönen Routen nicht nur gut ausgeschildert in der Landschaft, sondern auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde finden – – – mit genauer Beschreibung, Schwierigkeitsgrad, Einkehrmöglichkeiten und Bildern. Sieben sind es bislang.

Start beim Rathaus

Ein Teil der neuen Wanderung Richtung Guggenmühle war bereits ausgeschildert und führt am Rhein entlang zurück. Allerdings: „Der schönere Weg ist eigentlich oberhalb des Rebberges. So haben wir uns gefragt, wie sich diese Strecke integrieren lässt“, erläutert Alexander Kienzler. Start ist beim Rathaus in Hohentengen. Von dort geht es über die Kirchstraße und Hansengelstraße Richtung Rehgehege. Beim Parkplatz Weilergraben geht es rechts die Anhöhe hoch und nach zirka 100 Metern wieder rechts auf einen Waldweg. Direkt hinter einem Weiher geht es scharf links und über die neu angelegten Stufen und einen gekiesten Pfad oberhalb der Reben weiter.

Herrliche Ausblicke

Dort bieten sich herrliche Ausblicke ins Rheintal und benachbarte Kaiserstuhl. Weiter geradeaus gelangt man zur neuen „Himmelsliege“ hinter dem „Bertschinger-Haus“. Am Ende des Weges geht es rechts, am Rehgehege vorbei, bergab Richtung Schloss Rötteln und am Rheinuferweg zurück bis zum Schwimmbad, dessen Kioskbetreib eine Einkehrmöglichkeit bietet.

Weinprobe zum Auftakt

13 Schilder wurden für die neue Wegführung vom Hohentengener Wanderteam montiert. Beim Herrichten des Weges wurden sie von Bauhof-Mitarbeitern unterstützt und finden stets ein offenes Ohr bei Gemeinde und Verkehrsverein. Jetzt freuen sie sich auf die geführte Wanderung, zu welcher der Verkehrsverein am Samstag, 25. Mai, 14 Uhr, bei der Himmelsliege, einlädt.