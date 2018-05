02.05.2018 12:10 Sandra Holzwarth Hohentengen a.H. Irrungen und Wirrungen in der psychiatrischen Klinik: Stück des "Kunst Stoff Ensembles" Hohentengen feiert Premiere

Wie empfängt man Besuch in einer Irrenanstalt, ohne dass der Besuch merkt, dass man in einer Irrenanstalt wohnt? In der "Psychiatrischen Klinik Hohentengen" lebt Agnes Adolon. Als sich Mutter Cecile Adolon zu Besuch ankündigt, müssen die Mitpatienten kurzerhand in andere Rollen schlüpfen – Ein Angriff auf die Lachmuskeln.