vor 2 Stunden Sabine Gems-Thoma Hohentengen a.H. Guggenmusik Truubehüeter hat allen Grund zum Feiern

Die Hohentengener Guggenmusik feiert am Samstag ihr 30-jähriges Bestehen in der Mehrzweckhalle in Hohentengen mit Cocktailbar und Livemusik. Die Vorstellung der neuen Kostüme um Punkt Mitternacht ist einer der Höhepunkte.