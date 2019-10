von Sabine Gems-Thoma

Seit gut einem Jahr gibt es in den Bürgerhäusern in Herdern und Lienheim die „Nimm- und Bring-Bücherecken“, ein Angebot, gelesene Bücher in ein offenes Regal zu stellen oder sich ein Buch mitzunehmen. Und das wird gut genutzt.

Im Rahmen der Frederickwochen finden am 17. und 25. Oktober Vorlesenachmittage für Kinder statt, mit anschließender Gelegenheit zum Stöbern für Groß und Klein. Vor gut einem Jahr wurden die offenen Bücherregale von Irina Meier in Herdern und Sylvia Nußhär in Lienheim eingerichtet. Wird das Angebot auch genutzt? Ganz klar, auf jeden Fall, bestätigen beide beim Treffen im Herderner Bürgerhaus und sind mit der Resonanz zufrieden.

Bücherbestand nimmt zu

„Es geht jede Woche etwas, egal ob jemand kommt, um ein Buch zu bringen oder zu holen“, sagt Irina Meier. Wobei momentan tendenziell mehr Bücher gebracht als geholt werden. Das hat natürlich den Vorteil, dass immer neuer Lesestoff zu finden ist. „Ich entdecke immer ein interessantes Buch. Wir stöbern gerne in den Regalen“, freut sich Andrea Burger mit ihren Töchtern Sandra und Sarah über die Einrichtung. Und: „Hier findet man auch aktuelle Bücher. Viele nutzen es, um sich mit Ferienlektüre zu versorgen.“

Von Krimis bis Reiseführer

Einige hundert Bücher, vom Kinderbuch über Krimis, Romane Sachbücher und Reiseführer sind in den Regalen zu finden. Das alles ansprechend und einladend aussieht, dafür sorgen die beiden Organisatorinnen, sortieren die Bücher, und auch Zeitschriften und Spiele, und stellen sie entsprechend ein. Was nicht brauchbar ist, geht in die Altpapiersammlung des Bonanzaclub.

Familie Burger ist Stammgast

Die Familie Burger nutzt das Bücherregal alle zwei Wochen, dann sind die Bücher gelesen. Während Sarah die Carlotta-Reihe liebt, schätzt Andrea Burger Romane, freut sich aber auch über Kochbücher. Gibt es Verbesserungsvorschläge? „Es passt eigentlich schon“, sagt Andrea Burger und hat einen Vorschlag: „Schön wäre, wenn Leser bei einem besonders ansprechenden Buch eine kleine Notiz anbringen, das hilft vielleicht anderen bei der Auswahl.“

Mit den Vorleseaktionen für Kinder ab sechs Jahren möchten die Organisatorinnen die offenen Bücherreale noch bekannter machen. Am Donnerstag, 17. Oktober, liest um 16 Uhr Sabine Kohler im Dorfhaus Herdern vor, am Freitag, 25. Oktober, Rosi Drayer in Lienheim. Danach wird ein Umtrunk angeboten und ist Zeit zum Stöbern.

Offenes Bücherregal

Das offene Bücherregal im Bürgerhaus Herdern ist immer donnerstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet, im Bürgerhaus Lienheim dienstags, von 16 bis 20 Uhr. Außerdem ist immer Gelegenheit zum Stöbern, wenn die Bürgerhäuser geöffnet sind, etwa zu den Vereinsterminen. Zu finden sind Bücher für alle Altersgruppen, Zeitschriften und Spiele. Ansprechpartner sind Irina Meier in Herdern, Telefon 07742/71 06, und Sylvia Nußhär in Lienheim, Telefon 07742/21 14.