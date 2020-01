von Sabine Gems-Thoma

Was wurde 2019 unternommen, um die Gemeinde weiterzuentwickeln, was ist in diesem Jahr geplant? In den Bürgergesprächen in allen Ortsteilen ist Gelegenheit, sich durch Bürgermeister Martin Benz aus erster Hand zu informieren, Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren.

Was ist 2019 in der Gemeinde passiert, was steht weiterhin an? Darüber informiert Bürgermeister Martin Benz in den Bürgergesprächen, hier in Lienheim. | Bild: Sabine Gems-Thoma

Auftakt war in Lienheim. Martin Benz war es ein wichtiges Anliegen, allen ehrenamtlich Engagierten herzlich zu danken: „Ehrenamtliches Engagement trägt zu einer lebenswerten Gemeinde unglaublich viel bei.“ In diesem Sinne wurde auch das das Bürgernetzwerk Hohentengen aufgebaut.

Beim Bürgergespräch in Lienheim wurde Markus Scheuble (Mitte) für zehnmaliges Blutspenden mit der Ehrennadel in Gold, Urkunde und Präsent von Bürgermeister Martin Benz (links) und Stefan Scheuble vom DRK-Bereitschaftsteam ausgezeichnet. Bilder: Sabine Gems-Thoma | Bild: Sabine Gems-Thoma

Ein Entwicklungskonzept wurde erstellt und die Gemeinde ist Mitglied im Tourismusverband Südschwarzwald geworden. Atommüll-Lager/Fluglärm: Zwei Themen, die seit Jahren beschäftigen. Am Samstag, 14. März, findet erstmals eine Regionalkonferenz in Hohentengen statt. Die Belastungen aus dem Flugverkehr nehmen drastisch zu, die komplette Nordausrichtung wird von der Schweiz weiter vorangetrieben. Am Mittwoch, 1. April, wird in der Mehrzweckhalle eine Veranstaltung mit Mediator Wolfgang Schneiderhan, einem Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und Mandatsträgern aus Bund und Land stattfinden, bei der vor allem die Bürger zu Wort kommen sollen.