Hohentengen/Rheinau vor 47 Minuten

Auch in der Unterwasserwelt des Rheins ist Weihnachten: Der Schwimmclub Hohentengen stellt jedes Jahr einen Weihnachtsbaum im Rhein

Der Schwimmclub Hohentengen stellt jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit einen geschmückten Baum im Rhein auf. Diese Aktion genießt bei Tauchern in der Region bereits Tradition. Wir haben die Taucher beim Baumstellen in zehn Metern Tiefe begleitet.