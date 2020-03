von Hans-Jürgen Sackmann

In Herrischried hat die heiße Phase der Vorbereitung für das Frühlingsfest mit Gewerbeschau begonnen. Die Veranstaltung findet am 24. Mai auf dem Le-Castellet-Platz in Herrischried statt. Für die Gewerbeschau sind noch Anmeldungen möglich. Bei einem Pressegespräch informierten am Dienstag im Restaurant „Knoblauchzehe“ die Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins, Katja Hauber und Victoria Gerspach, über die Veranstaltung. Die Gewerbeschau sei das „Schaufenster der Herrischrieder Region“. Gerspach lädt auch Nicht-Mitglieder, Vereine und Privatpersonen ganz herzlich dazu ein, sich beim Frühlingsfest der Bevölkerung in und um Herrischried vorzustellen.

Herrischried Begrüßungskörble für Neubürger Das könnte Sie auch interessieren

Es ist für den Gewerbeverein bereits das zweite Frühlingsfest. „Bei der Premiere des Frühlingsfestes im letzten Jahr gab sehr viel Lob von allen Seiten“, so Hauber und Gerspach. Die Veranstaltung sei bei den Ausstellern, Vereinen und den vielen Besuchern sehr gut angekommen.

Hochrhein Landratsamt bestätigt: Erste Person aus dem Kreis Waldshut mit dem Coronavirus infiziert Das könnte Sie auch interessieren

Der Gewerbeverein wird wieder viel Platz für neuen Ideen und interessierte Menschen auf dem Le-Castellet-Platz schaffen und bei Bedarf das Geschehen entlang der Schachenbühlstraße ausdehnen. Die Mitglieder, Gewerbetreibende und Vereinen wurden angeschrieben. Sehr erfreut zeigte sich die Vorsitzende Victoria Gerspach, dass es schnell neun feste Zusagen gab und darunter waren auch zwei Nichtmitglieder. Waren letztes Jahr alle Standplätze kostenlos zu haben, müssen Nichtmitglieder neu 30 Euro bezahlen.

Angebote auch für Kinder

Die Metzgerei Hauber und das Gasthaus „Knoblauchzehe“ werden die Besucher bewirten. Neu wird der Gewerbeverein Herrischried mit einem eigenen Stand aufwarten. Auch für die Unterhaltung der jungen Festbesucher wird gesorgt. Unter Aufsicht können Kinder in der Hüpfburg herrumtoben. Beim Kinderschminken verwandelt Yvonne Eckert die Kinder in die verschiedensten Märchengestalten.

Gewerbeverein Der Gewerbeverein Herrischried versteht sich als Interessengemeinschaft der örtlichen Selbständigen aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Gewerbe. Er wurde 1991 mit zunächst rund 40 Mitgliedern gegründet. Nach anfänglich großem Engagement der Mitglieder und der Durchführung vieler Veranstaltungen sind die Aktivitäten nach der Jahrtausendwende eingeschlafen und der Gewerbeverein befand sich kurz vor der Auflösung. 2018 wurde der Verein wiederbelebt. Ihm gehören aktuell 26 ortsansässige Unternehmen an. Vorsitzende ist Victoria Gerspach, Telefonnummer 07764/93 37 88. Weitere Informationen im Internet (www.gewerbeverein-herrischried.de).

Musikalisch umrahmt wird das Fest von der Trachtenkapelle Herrischried. Das Frühlingsfest ist nur eine Aktivität des Gewerbevereins. Er überreicht auch Begrüßungskörble an Neubürger und organisiert für seine Mitglieder Vorträge und andere Veranstaltungen. Die nächsten großen Herausforderungen sind die Beschilderung im Ort und die Ausbildungsbörse.