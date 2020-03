von Peter Koch

Der Gewerbeverein überreichte sein erstes Begrüßungskörbchen an Herrischrieder Neubürger. So begrüßten Victoria Gerspach als Vorsitzende des Gewerbevereins, Tanja Rehm als Vertreterin für das Einwohnermeldeamt der Gemeinde, Katja Hauber als Gemeinderatmitglied für die CDU und Bürgermeister Berger die neu zugezogene vierköpfige Familie Martire-Mokry. Der Bürgermeister stellte für die Übergabe sein Büro zur Verfügung, wo dann in netter Atmosphäre und bei einigen Gesprächen das Körbchen offiziell überreicht wurde.

Das Körbchen geht auf Initiative einiger gewerbetreibender CDU-Ratsmitglieder zurück, die die Idee hatten neue Einwohner in der Gemeinde zu empfangen und ihnen in Präsentform die einheimischen Gewerke, Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Idealer Weise hofft man auf einen Effekt, der die ortsansässigen Firmen stärkt und der Gemeinde in Form von Gewerbesteuer zuträglich ist, erläutert Victoria Gerspach die Initiative. Am ersten Körbchen, dem auch ein Begrüßungsschreiben beilag, beteiligten sich zehn Firmen aus Herrischried, die sowohl Essbares aber auch Gutscheine, Cremes und sonstige Pröbchen beilegten.

Das Körbchen hatte damit einen Wert von um die 150 Euro, was ein wertiges Geschenk darstellte, über das sich Familie Martire-Mokry auch sichtlich freute. Vater Massimo Martire (38) erzählte, dass er mit seiner Frau Melanie Mokry (40) und den Kindern Fabienne (10) und Mia (3) Mitte 2019 nach Herrischried gezogen seien, nachdem sie in der Mühlengasse ein Haus gebaut hatten. Die Großmutter von Melanie Mokry war aus Herrischried und auch ihre Mutter wurde hier geboren, so kannte die Familie Herrischried schon. Die Idee neue Bürger offiziell im Rathaus zu begrüßen, fanden sie gut.

2915 Einwohner

Auch wenn in einem kleinen Ort wie Herrischried die Wege kurz sind und jeder jeden kennt, so kann so eine Begrüßung doch erste Verbindungen schaffen und den Weg ins Rathaus und den Kontakt mit der Verwaltung erleichtern. So überlegte Bürgermeister Berger, dass die Gemeinde sich in Zukunft an diesem Körbchen mit Gutscheinen für Minigolf oder Schwimmbad beteiligen könnte. Mit Familie Mokry verfügt Herrischried nun über 2915 Einwohner (zum Stichtag 31.12.2019).

Der Gewerbeverein Der Gewerbeverein Herrischried ist eine Interessengemeinschaft der Selbstständigen aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Gewerbe; besteht aktuell aus 26 ortsansässigen Unternehmen. Anschrift Talstraße 19, 79737 Herrischried, E-Mail (gewerbeverein.herrischried@gmx.de). Vorsitzende ist Victoria Gerspach, 07764/93 37 88, stellvertretender Vorsitzender ist Stefan Dröse, 07764/61 02. Die nächsten Termine: 29. April Themenabend für Mitglieder, 24. Mai Frühlingsfest und Gewerbeausstellung auf dem Le Castellet-Platz.

Zielgruppe für das Körbchen sind Neubürger mit Erstwohnsitz und eigenem Hausstand in der Gemeinde. Bei Anmeldung im Einwohnermeldeamt werden diese dann über die Aktion informiert und können sich bei Interesse dafür anmelden.