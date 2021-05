von Werner Probst

Im Alter von 73 Jahren verstarb am Mittwoch Jürgen Dorn. Der Verstorbene war in Rüßwihl eine feste Größe. So gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Rüßwihler Chrutschlämpezunft und war dann über zwei Jahrzehnte Zunftmeister. Über vier Jahrzehnte gehörte der Verstorbene der Rüßwihler Feuerwehr an und über 30 Jahre war er auch in der Betriebsfeuerwehr der Roche in Sisseln. Von der Chrutschlämpezunft, wie auch von der Feuerwehr Rüßwihl, wurde er für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine feste Größe war der Jubilar auch bei dem Niederwihler Seniorenkreis. So war er bei Veranstaltungen stets mit Rat und Tat mit von der Partie. Als gelernter Koch war er natürlich auch bei Festen und Feiern der Senioren an vorderster Stelle. Vor zwei Jahren konnte der Verstorbene mit seiner Frau Ursel das Fest der Goldenen Hochzeit feiern. Fünf Kinder und sechs Enkelkinder werden zu den Trauernden gehören.

Die Beisetzung des Verstorbenen ist am kommenden Mittwoch um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Niederwihl.