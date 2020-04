Der mögliche Ausbau des Tiefensteiner Steinbruchs gelangt in die zweite Runde. Nachdem der Planungsausschuss des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee am 10. März 2020 die überarbeitete Version der Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe beraten und der Verbandsversammlung zur Annahme empfohlen hat, soll Letztere den Weg für die zweite Offenlage (Anhörung) frei machen. Ob es dazu am vorgesehenen Sitzungstag 28. April kommen wird, ist indes fraglich.

Für den Verband unter dem Vorsitz von Landrat Martin Kistler und seine 60 Mitgliedern hängt dies von der Entwicklung der Corona-Krise und den damit verbundenen Auflagen für öffentliche Versammlungen ab. „Es bleibt daher abzuwarten, ob und wie die Verbandsversammlung zum vorgesehenen Termin durchgeführt werden kann“, erklärt Verbandsdirektor Karl Heinz Hoffmann auf Anfrage dieser Zeitung.

Das Verfahren Im Herbst 2017 leitete der Regionalverband Hochrhein-Bodensee die Fortschreibung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe als „informelle Beteiligung von Kommunen, Fachbehörden, Betrieben“ in die Wege. Die zweite Stufe, die Beteiligung der Öffentlichkeit, bestand ab November 2018. Danach äußerten sich nebst der politischen Gemeinde Görwihl rund 80 Privatpersonen zum geplanten Ausbau des Tiefensteiner Steinbruchs. Insgesamt gingen 450 Einwendungen aus den Landkreisen Konstanz, Waldshut und Lörrach beim Regionalverband ein. An der Versammlung im Juli 2019 erklärten Vertreter des Regionalverbandes, dass „das Erfordernis einer tiefergehenden Prüfung gesehen wird“. Der Regionalverband musste noch einmal über die Bücher. Der Steinbruch wird von der Tiefensteiner Granitwerke GmbH mit Sitz in Laufenburg betrieben.

Im Rahmen der ersten Offenlage wurde intensive Kritik geäußert – unter anderem von Bürgern der Gemeinde Görwihl, die 247 von insgesamt 380 Seiten privater Einsprüche aus drei Landkreisen abgegeben hatten. Nach Auswertung der Rückmeldungen wurde der Plan überarbeitet, „einiges hat sich geändert“, stellt Karl Heinz Hoffmann klar, „deshalb muss eine zweite Offenlage durchgeführt werden“. Das bedeutet, dass die Gemeinden erneut angeschrieben werden und die Möglichkeit bekommen, wieder Stellung zu beziehen. Was auch für Privatpersonen gilt: Diese haben, sofern die Verbandsversammlung der zweiten Anhörung grünes Licht gibt, einige Monate Zeit, sich erneut zu äußern. „Damit ist wieder alles offen“, bringt es Karl Heinz Hoffmann auf den Punkt.

Die Bedenken Zu den Gemeinden, die Bedenken gegen den erweiterten Abbau von Rohstoffen auf ihren Gemarkungen äußerten, gehören aus dem Landkreis Waldshut neben Klettgau und Ühlingen-Birkendorf auch Rickenbach und Görwihl. Rickenbach wies in Bezug auf die Erweiterungspläne für den Steinbruch Wickartsmühle darauf hin, dass sich in dessen unmittelbarer Nähe Wohnbebauung sowie die Kläranlage befindet. Diese dürften unter keinen Umständen in Mitleidenschaft gezogen werden, lautet der Hinweis aus Rickenbach. Die Gemeinde Görwihl stellte gleich zu Beginn ihres Schreibens die Forderung, „dass aufgrund unüberwindbarer Bedenken die Erweiterung des Areals rund um den Steinbruch Tiefenstein aus der Fortschreibung des Teilregionalplanes herausgenommen werden muss“. Begründung: Ein zu geringer Abstand zu Siedlungsflächen. „Der Abstand von wohngenutzten Gebäuden und derzeitigem beziehungsweise zukünftigem Abbaugebiet/Sicherungsgebiet unterschreitet die 300 Meter deutlich.“ Weitere Aspekte, die aus Sicht der Gemeinde Görwihl gegen den Ausbau des Steinbruchs sprechen: verstärkte Erschütterungen durch den Abbau, dadurch erhöhte Auswirkungen auf die Bausubstanz der Gebäude, außerdem eine Beschränkung von Neubauflächen. „Eine geplante Dorfentwicklung mit Schaffung von Bauplätzen ist daher kaum noch zu realisieren“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde Görwihl.

Der Niederwihler Bürger Franz Maise, der anfangs 2019 und unter Zeitdruck Hilfestellung bei den Einsprüchen koordiniert hat, bezeichnet die nötig gewordene zweite Offenlage als Erfolg. „Das zeigt, dass vehementer Einspruch und die Einigkeit Wirkung gezeigt hat“, sagt er gegenüber dieser Zeitung. Auch die insgesamt elf Einsprüche der Gemeinde Görwihl mit jeweils unterschiedlichen Aspekten hat gewirkt, so Maise. Er stellt fest: „Im aktuellen Planentwurf wird das geplante Abbaugebiet als erheblich reduziert dargestellt.“

Konkret: Eine Teilfläche südöstlich von Tiefenstein und Niederwihl ist nicht mehr als mögliches Abbau-, sondern als Sicherungsgebiet kartiert. Und in einem Bereich, dessen Ausweisung als zu nahe an die Wohnbebauungen ins Fadenkreuz geriet, sind gleich zwei Flächen zurückgenommen worden. Sollte der neue Vorschlag von der Verbandsversammlung verabschiedetet werden, was laut Maise „zu erwarten ist“, bedeutet das jedoch nicht, dass der Abbau automatisch genehmigt ist. Maise: „Hierzu bedarf es eines Antrags und damit weiteren Prüfungen und Untersuchungen.“ Bezogen auf den neuen Plan erklärt er: „Es wird besonders auf die Einwohner von Tiefenstein ankommen, welche bereits jetzt erheblich innerhalb der 300 Meter Wirkzone liegen.“