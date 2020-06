Die ärztliche Versorgung in der Gemeinde Görwihl bleibt ein Dauerthema – jetzt erst recht, nachdem die Praxis von Gerhard Geis-Tyroller am 19. Juni und gestern auch die Apotheke dicht gemacht haben. Für beide Einrichtungen gibt es keine Nachfolger, worauf in der Gemeinderatssitzung am Montag Ursula Jeserich unter „Bürgerfragen“ hinwies. „Ist hier etwas schief gelaufen?“, wollte sie wissen, „fühlt sich jemand für dieses Problem zuständig?“

Dieser Hinweis hängt an der Tür der früheren Arztpraxis von Gerhard Geis-Tyroller. | Bild: Peter Schütz

Jeserich weiter, an Bürgermeister Carsten Quednow und den Gemeinderat gerichtet: „Haben Sie nicht eine Fürsorgepflicht für die Bevölkerung Ihrer Gemeinde?“ Die Öffentlichkeit werde im Unklaren gelassen, „das Einzige, was man auf Fragen erhält, ist: Wir sind dran“, so Jeserich. Bürgermeister Quednow antwortete: „Es wird sich etwas tun.“

Die aktuelle Lage Die aktuelle Lage der ärztlichen Versorgung in Görwihl stellt sich so dar: Von ehemals vier Fachärzten für Allgemeinmedizin im Jahr 2015 praktiziert nur noch Johannes Romacker. Andreas Feige und Lothar Birth haben ihre Praxen vor rund drei Jahren geschlossen. Birth praktiziert zwar weiterhin, steht jedoch ausschließlich Privatpatienten zur Verfügung. Die Apotheke in Görwihl machte am gestrigen Dienstag zu, über einen Nachfolger der bisherigen Inhaberin Hella Steinbrunn ist nichts bekannt. Anders Zahnarzt Roland Lauber: Er fand in Tobias Kleber einen Nachfolger für seine Praxis.

Die Gemeinde sei aber „nicht an allem schuld“, erklärte er mit Blick auf die vorgesehene, letztlich aber nicht zustande gekommene Übernahme der Praxis von Gerhard Geis-Tyroller durch einen auswärtigen Arzt (der jetzt eine Praxis in Ühlingen-Birkendorf übernimmt). Auf die Gründe, weshalb die Praxisübernahme scheiterte, ging er in der öffentlichen Sitzung nicht näher ein. Anders Alfred Laffter, Initiant des Arbeitskreises „Görwihl sucht Doc“.

Er erklärte gestern auf Anfrage: Der an der Praxis von Geis-Tyroller interessierte Arzt habe die Gemeinde um einen einmaligen Kredit in fünfstelliger Höhe zwecks Überbrückung des ersten Betriebshalbjahrs gebeten. „Er hätte den Kredit zurückbezahlt, es wäre keine Schenkung gewesen“, stellte Laffter klar. Aber: Das Landratsamt Waldshut habe dem Ansinnen einen Riegel vorgeschoben. Begründung: Ein solches Geschäft sei Sache einer Bank, jedoch nicht einer Kommune.

Worüber Laffter sich besonders ärgerte

Vor einer Woche wurde bekannt, dass der Gemeinderat von Waldshut-Tiengen einem Arzt in Tiengen einen Mietkostenzuschuss über ein halbes Jahr gewähren will. Auf diesen Umstand ging auch Gemeinderätin Andrea Schrieder in der Sitzung am Montag ein. „Hat die Gemeinde Waldshut-Tiengen ein anderes Kommunalrecht als Görwihl?“, fragte sie. Und: „Sind wir zu doof, weil wir uns an die Gesetze halten, oder sind die Waldshut-Tiengener cleverer?“ Jedenfalls würden „solche Dinge zu Irritationen in der Bevölkerung führen“, so Schrieder.

Die Stellungnahme vom Landratsamt Waldshut Hannelore Raufer vom Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt sagt zum Fall in Görwihl, wo ein Arzt einen Kredit von der Gemeinde gewünscht hat: „Das ist keine Gemeindeaufgabe. Aus Sicht der Gemeinde wäre dies eine Geldanlage. Die muss jedoch gesichert sein, sonst kann es geschehen, dass das Geld weg ist.“ Normalerweise müsste sich, wie bei jedem Unternehmen, die Tätigkeit eines Arztes ohne einen Beitrag von der Gemeinde tragen. Aber, so Raufer mit Blick auf den akuten Ärztemangel: „Das Thema ist im Fluss.“ Ob der Mietkostenzuschuss für den Arzt in Tiengen durch den Gemeinderat der Stadt Waldshut-Tiengen rechtlich zulässig ist, steht laut Hannelore Raufer „auf einem anderen Blatt“. Da Waldshut-Tiengen eine Große Kreisstadt ist, unterliegt sie nicht der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Waldshut, sondern derjenigen des Regierungspräsidiums Freiburg, so Hannelore Raufer.

Ähnlich Karl-Heinz May, neuer Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Görwihl sucht Doc“, gegenüber dieser Zeitung: „Die Gemeinde Görwihl zeigte einem interessierten Arzt die Bereitschaft, ihn finanziell zu unterstützen, erhielt vom Landratsamt aber das Veto, Geld, und sei es nur in Form eines Kredites, fließen zu lassen.“ Es dürften höchstens gemeindeeigene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. „Wenn die Gemeinde aber keine hat? Und was bleibt unterm Strich als Unterschied, wenn ich Geld ausgebe oder auf Einnahmen verzichte? Kommt doch auf dasselbe heraus.

Und wie ist die finanzielle Auswirkung bei einer vorübergehenden Zahlung im Vergleich zu den Belastungen, wenn eine Gemeinde ein Gebäude für Ärzte erstellt? Für Görwihl ist jedenfalls klar: Der Arzt ist weg.“ Mays Fazit: „Sicher hat der Landkreis mit der Besetzung der Stellen in eigenen medizinischen Einrichtungen genug zu tun. Aber er sollte den Gemeinden freie Hand lassen und auch bisherige Grenzen flexibel handhaben.“