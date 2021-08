von Karin Steinebrunner

Bereits zum vierten Mal in Görwihl zu Gast, zum zweiten Mal davon in der Kapelle in Rüßwihl, ist der Potsdamer Künstler Ulf Schüler. Er präsentierte am Sonntagnachmittag „Ungenaue Bilder“, musikalisch begleitet von Kontrabassist Jonas Hoenig. Seine auf den ersten Blick verwirrenden Porträts hat Ulf Schüler bewusst anhand von unterschiedlichen Menschen gemacht, die in ganz verschiedenen Beziehungen zu ihm stehen. Zwei der vier Porträtierten kennt Schüler näher, zwei sind Unbekannte, die einfach irgendwo an ihm vorbeihuschten. Sie sind naturgemäß demzufolge eher schemenhaft dargestellt, ganz flüchtig, kaum erkennbar, ähnlich wie die Menschen mit Maske derzeit. Die beiden Bekannten sind eine junge Frau und ein alter Mann, sie sehr impulsiv, er stoisch, in sich ruhend. Die unbekannte Frau scheint nicht ganz von dieser Welt zu sein, während der männliche Unbekannte eher bodenständig wirkt.

Ulf Schülers Porträts zeigen die Menschen gleichzeitig aus mehreren Perspektiven, mit bewusster Unschärfe, und je nach Standort des Betrachters stellen sie sich zusätzlich noch unterschiedlich dar. Auf Fichtenholz geschnitzt, ganz leicht erhaben und sparsam matt koloriert, lassen sie Spielraum für Interpretationen.

In Anlehnung an seine Porträts hatte sich Schüler von Jonas Hoenig auch vier unterschiedliche Stücke auf dem Kontrabass gewünscht. Diesem Wunsch kam der Musiker nach, indem er drei bekannte Stücke in unterschiedlichen Taktarten und ein aus einem Stück herausgetrenntes Bass-Solo vortrug. Das erste, „Take Five“ von Dave Brubeck, im Fünfvierteltakt, mit zart gehauchten Flageoletts beginnend, swingend, leise verhallend, das zweite, „Eleanor Rigby“ von den Beatles, im Viervierteltakt, weit ausholend den ganzen gewaltigen Tonumfang des Kontrabasses nutzend. Dem folgte als drittes Stück „Moon River“ und schließlich eine Improvisation aus der letzten CD des Jazz-Kontrabassisten Charlie Haden. Als Zugabe kredenzte Hoenig dann noch seine neueste Version des „Pink Panther“, aufgenommen im Frühjahr als musikalisches Lebenszeichen in Corona-Zeiten.