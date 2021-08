Das Brennet Textilmuseum in Wehr lässt für Besucher den ehemals wichtigen Industriezweig am Hochrhein wieder erlebbar werden.

Der erste Eindruck nach Betreten des Brennet Textilmuseums ist: Hier sollte man sich Zeit nehmen, viel Zeit. Denn schon im Erdgeschoss gestaltet sich der Überblick schwierig, was nicht allein an den Exponaten liegt, sondern auch an der Architektur,