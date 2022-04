von Werner Probst

In der Jahreshauptversammlung wurde den Wahlvorschlägen jeweils einstimmig zugestimmt. So wird Rudi Apel weiterhin an der Spitze stehen, sein Stellvertreter bleibt Robin Wegner. Guido Kneib wird als Schatzmeister fungieren und Sandra Bucher sowie Armin Star als Schriftführer. Zu Beisitzern wurden Moritz Heinicke und Julius Stein gewählt.

Für seine 32-jährige Schriftführertätigkeit überreichte Robin Wegner (rechts) Kurt Seckinger ein Präsent. Bild: Werner Probst

In der Aufgabenverteilung gibt es im Vorstand eine Neuerung: Für die Aktivitäten des Vereins werden nicht mehr nur Vorsitzender und Vize verantwortlich sein. Jeweils eine Person aus dem fünfköpfigen Sprecherteam wird für einzelne Aktivitäten eingesetzt und wird dafür auch verantwortlich sein. Wie Vorsitzender Rudi Apel eingangs erklärte, ist die Nabu-Gruppe Görwihl keineswegs nur für den Raum Görwihl zuständig, sondern für den gesamten Raum des ehemaligen Landkreises Säckingen.

Vorsitzender Rudi Apel und sein Stellvertreter Robin Wegner berichteten über die Aktivitäten in den beiden letzten Vereinsjahren. Coronabedingt waren die Aktivitäten eingeschränkt. Es gab mehrere Exkursionen. Bei mehreren Festen war der Verein mit Infoständen vertreten. Viel Arbeit gab es auf der Streuobstwiese, wo im Jahre 2020 über 1,5 Tonnen Äpfel geerntet wurden. Viel zu tun gab es für die Mitlieder auch bei der Nistkastenreinigung im Bad Säckinger Schlosspark und auf dem Waldfriedhof. Sorge bereitet der zurückgehende Schwalbenbestand. Dies sei auf dem immer weniger werdenden Blumenbestand zurückzuführen. „Ohne Blumen auch keine Insekten, die schließlich die Nahrung für die Schwalben seien“, sagte Apel.

Ein Höhepunkt im letzten Vereinsjahr war die Auszeichnung des Vorsitzenden Rudi Apel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, womit sein außerordentliches Engagement belohnt wurde. 1987 wurde er Mitglied beim Nabu, ehe er zwei Jahre später in Görwihl eine Nabu-Gruppe gründete und seither als Vorsitzender fungiert.

Eine besondere Ehre wurde in der Versammlung auch Kurt Seckinger zuteil. Während 32 Jahren übte er die Schriftführertätigkeit aus und wurde er mit einem Präsent ausgezeichnet.

Die Nabu-Ortsgruppe Görwihl wurde 1987 gegründet. Der Verein hat fast 1000 Mitglieder. Kontakt: Rudi Apel (Tel. 07754/7139); Info unter www.nabu-goerwihl.de