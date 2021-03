Der Verband hatte die Möglichkeit bereits im Oktober 2020 dem Görwihler Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt. Dieser stand dem Abbauverfahren jedoch kritisch gegenüber und bezeichnete es in seiner Stellungnahme im Rahmen des zweiten Anhörungsverfahrens als „nicht realisierbar“. Begründung: Die durch den trogförmigen Abbau entstehende Wand in Richtung Tiefenstein „könnte durch Erschütterungen und Instabilität des Materials irgendwann einbrechen“. Die geplante Wirkung würde verfehlt und beim möglichen Einsturz würden die darunterliegenden Häuser gefährdet.

Der Plan In der zweiten Entwurfsfassung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe für die Region Hochrhein-Bodensee (Landkreise Konstanz, Lörrach, Waldshut) werden die potenziellen Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe (Abbaugebiete) für einen Planungszeitraum von 20 Jahren und die potenziellen Vorranggebiete zur Sicherung von Rohstoffen (Sicherungsgebiete) bis 40 Jahre festgelegt. Die potenziellen Vorranggebiete im Bereich des Tiefensteiner Steinbruchs wurden gegenüber der ersten Entwurfsfassung reduziert. Auf ein Sicherungsgebiet östlich von Niederwihl wird verzichtet. Eine Fläche südöstlich von Tiefenstein ist nicht mehr als mögliches Abbau-, sondern als Sicherungsgebiet ausgewiesen. An einem potenziellen Abbaugebiet zwischen Niederwihl und Tiefenstein im nördlichen Bereich des Steinbruchs – dort könnte ein trog- oder keilförmiger Abbau durchgeführt werden – wird hingegen in leicht reduzierter Form im Planentwurf festgehalten. Der Steinbruch in Tiefenstein wird von der Tiefensteiner Granitwerk GmbH betrieben. Die Verwaltung befindet sich in Laufenburg bei der Weber-Bau GmbH. Die Planunterlagen im Internet: www.hochrhein-bodensee.de

Auch weitere Stellungnahmen aus der zweiten Anhörung in diesem Fall aus der Öffentlichkeitsbeteiligung bezweifeln, dass ein keilförmiger Abbau wie geplant umgesetzt werden kann. Die Einwände warfen beim Regionalverband folglich die Frage auf, ob auf den entsprechenden Bereich des potenziellen Vorranggebietes aufgrund von Stabilitätsrisiken verzichtet werden soll.

Stellungnahmen Aus der zweiten Anhörung waren insgesamt 600 Einzelanregungen aus der Öffentlichkeit und von Trägern öffentlicher Belange (Gemeinden, Fachbehörden, Verbände) aus den Landkreisen Lörrach, Konstanz und Waldshut eingegangen. Von 405 angeschriebenen Trägern öffentlicher Belange waren 91 Stellungnahmen, von privater Seite 78 Stellungnahmen eingegangen. Änderungen, die sie sich aus den aufgrund der Stellungnahmen vorgenommenen Abwägungsvorschlägen sowie aus den vorgenommenen, notwendigen Aktualisierungen und redaktionellen Korrekturen ergeben, werden in den Plan in textlicher und grafischer Form eingearbeitet. Dann kann der Plan der beschließenden Verbandsversammlung vorgelegt werden.

Nach Anfrage beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) Ende Januar 2021 fiel die geotechnische Bewertung mit Blick auf Instabilitäten und Betriebssicherheit kritisch aus. Aber: Durch eine zusätzliche geotechnische Bewertung eines Ingenieur- und Sachverständigenbüros wurden die Möglichkeiten eines Abbaus unter Gewährleistung der Standsicherheit der Hangkulisse und der Betriebssicherheit geprüft. Ergebnis: „Die prognostische Genehmigungsfähigkeit kann auf Ebene der Regionalplanung konstatiert werden“, so Michael Freitag vom Regionalverband an der erstmals online durchgeführten Versammlung des Planungsausschusses am Dienstag im Landratsamt Waldshut.

Der Trogabbau Zum möglichen trog- oder keilförmigen Abbauverfahren im Tiefensteiner Steinbruch teilt der Regionalverband auf Anfrage mit: „Das potenzielle Abbaugebiet sieht die Erhaltung der Talflanke zum Albtal hin vor. Dem verbleibenden Hang kommt damit eine wichtige lärmabschirmende Wirkung gegenüber den wohngenutzten Gebäuden im Albtal zu. Im späteren genehmigungsrechtlichen Verfahren bedarf es einer vorhabenspezifischen Prüfung des Abbauverfahrens, der Anforderungen an das Sprengregime, der Standsicherheit der Talflanke sowie der Einhaltung der Immissionsschutzrichtwerte für die Siedlungsflächen im Umfeld des Vorhabens einschließlich der wohngenutzten Gebäude im Albtal.“ Aber: „Auf regionalplanerischer Ebene können noch keine detaillierten Aussagen zum Abbauverfahren und der Abbausohle getroffen werden. Die genaue Bemessung der Abbausohle kann neben weiteren rohstoffgeologischen und abbautechnischen Aspekten auch aufgrund der hydrogeologischen Gegebenheiten/Risiken erst in einem nachgeordneten Genehmigungsverfahren erfolgen“, so der Regionalverband.

Ohne die Erkenntnis über eine prognostische Genehmigungsfähigkeit hätte aufgrund des daraus resultierenden Wegfalls des potenziellen Vorranggebietes aus dem Planentwurf eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentlichen Stellen beschränkt erfolgen müssen. Hans-Eugen Tritschler, Mitglied des Planungsausschusses, bat, „dass die geotechnischen Bewertungen zur Verfügung gestellt werden“. Der Verbandsvorsitzende, Landrat Martin Kistler, antwortete, dass „zu der für den 27. April 2021 vorgesehenen Beschlussfassung des Teilregionalplanes Oberflächennahe Rohstoffe für die Verbandsversammlung alle Abwägungsunterlagen aufbereitet werden.“ Die Versammlung wird laut Kistler im Kursaal Bad Säckingen durchgeführt.