Die Familie Brugger muss in ihrer Straußenwirtschaft im Nestorhof Platz für ein besonderes Geschenk schaffen. Am Sonntag erhielt Herbert Brugger die von Friedrich Hecker und Gustav Struve verfassten „13 Offenburger Forderungen von 1847“ in einem Rahmen überreicht. Das Präsent, das auch als „Unsere unveräußerlichen Menschenrechte“ bekannt ist, brachte die Hecker-Gruppe Singen mit.

Die Klettgau Kanoniere gaben drei Böller ab. | Bild: Peter Schütz

„Was damals geschrieben worden ist, ist aktueller denn je“, erklärte Klaus Hug, Vorsitzender der Hecker-Gruppe. Das an Herbert Brugger übergebene Geschenk war von Friedrich Hecker am 12. September 1847 vor dem Salmen in Offenburg proklamiert worden. „Es ist in vielen Teilen ins deutsche Grundgesetz eingeflossen“, berichtete Klaus Hug.

Brugger ist nicht der Erste, dem „Unsere unveräußerlichen Menschenrechte“ durch die Hecker-Gruppe Singen überreicht wurde. Zu den derart Beschenkten gehören auch Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments Straßburg, der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger. An der feierlichen Übergabe am Sonntag waren auch die Klettgau Kanoniere beteiligt. Mit einer Kanone und drei Schaftböllern ließen sie es drei Mal ordentlich knallen.

Das Heckerlied

Auch sie erhielten ein Geschenk: Wolfgang Burri aus Tiengen überreichte ihnen eine von ihm auf einer Holztafel eingravierte Strophe des Heckerliedes. Darüber freute sich auch der in Laufenburg lebende, aus Tiengen stammende Musiker Roland Kroell, der am Sonntag ein paar Lieder anstimmte und an der Gitarre begleitete. Die Klettgau Kanoniere um Viktor Kaiser waren zuletzt am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 in Rotzingen zu Gast.

Wolfgang Burri, links, schenkte Viktor Kaiser (Mitte) eine Strophe des Heckerliedes. Rechts Roland Kroell. | Bild: Peter Schütz

Ihr Credo lautet: „Mir chlöpfed gern und mir höret´s gern chlöpfe.“ Sie treten im Freischärler Gewand mit Hut in Erscheinung. „Die Revolution trifft sich wieder im Hotzenwald“, bemerkte Viktor Kaiser am Sonntag. Auch die acht Mann der Hecker-Gruppe Singen ließen sich in historischen Gewändern in Rotzingen blicken. „Wir wollen an den badischen Revolutionär Friedrich Hecker und an die oft vergessenen demokratischen Traditionen in Deutschland, besonders aber in Baden erinnern“, erklärte Klaus Hug. Die Hecker-Gruppe Singen formierte sich vor über 30 Jahren innerhalb der „Muettersproch Gsellschaft“, Gruppe Hegau.