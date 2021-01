Als Ersatz für den Rathaussturm durch die Narren am Dritten Faißen, 11. Februar, bietet die Gemeinde Görwihl virtuellen Ersatz an. Bürgermeister Carsten Quednow hat eine Corona-Notverordnung zur Görwihler Fasnacht 2021 beschlossen. Demnach können Interessierte sich bis Freitag, 5. Februar, per E-Mail unter fasnacht@goerwihl.de für das Fasnachtsspektakel aus dem Rathaus einschreiben. Bürgermeister Carsten Quednow: „Liebe Narren, mehr wird noch nicht verraten, lasst euch einfach überraschen!“

Durch Corona sei das gesellschaftliche Miteinander stark eingeschränkt und gebeutelt, erklärt der Quednow. Das nächste liebgewonnene Opfer sei die Fasnacht. Traditionell übergibt der Görwihler Bürgermeister am Dritten Faißen, wie im Hotzenwald der Schmotzige Donnerstag genannt wird, den Hotzenneunerräten den Rathausschlüssel. Sofern dieser Schlüssel den Neunern in den närrischen Tagen nicht verloren geht, von Frauen geklaut oder in Rüßwihl landet, bekommt ihn der Rathauschef am Aschermittwoch wieder zurück.

„Obwohl es an diesem Tag schon immer eine Maskenpflicht im Rathaus gab, können wir diese persönliche gelebte Tradition 2021 leider nicht zusammen mit dem närrischen Volk aus mehreren Haushalten zelebrieren“, bedauert Bürgermeister Quednow. „Wir lieben diesen Tag, die Narren, die Musik und deren urgewaltigen Ansturm auf das Rathaus.“ Doch dieses Jahr entfällt er und muss präsenzlos zu Hause erfolgen.

Görwihl Fastnachtstüten für eine Fasnacht zu Hause: Hotzenneunerrat geht neue Wege Das könnte Sie auch interessieren

Deshalb will die Görwihler Gemeindeverwaltung die traditionelle Schlüsselübergabe 2021 etwas anders gestaltet. Schließlich soll der Spaß bei der Fasnacht nicht zu kurz kommen. Der Bürgermeister präsentiert sogar ein eigenes Fasnachtsmotto: „Wir haben uns was Bsonderes überlegt, damit die Fasnacht trotzdem lebt.“ Damit macht er erstmalig in der Geschichte den traditionellen Mottos des Hotzenneunerrates und des Rüßwihler Narrenrates Konkurrenz. Wie genau der Dritte Faißen 2021 in Görwihl verlaufen wird, will Quednow noch nicht verraten. Die Fasnachtsfreunde sollen sich einfach überraschen lassen.

„Wir sind sicher die erste Kommune, die diesen coronärrischen Service anbietet, andere können dann 2022 dem Görwihler Beispiel folgen“, erklärt der Bürgermeister augenzwinkernd. Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme an der Überraschungsaktion seient Glück, närrisches Blut, Spaß und Freude. Die Teilnehmer müssten die närrischen Datenschutzregeln akzeptieren und sich zum virenfreien Versand der E-Mail an fasnacht@goerwihl.de bekennen. Die präsenzlose Aktion erfolge freiwillig und ohne Anspruch auf eine erfolgreiche Infektion. Die Beschreitung eines närrischen Rechtsweges bleibe ausgeschlossen: „Spaßbremsen sollen die Teilnahme lassen und den Narren die Fasnacht überlassen.“

Narren die in anderen Gemeinden wohnen, sollten sich vertrauensvoll an den jeweiligen örtlichen Bürgermeister wenden. Dort werde ihnen sicher geholfen, rät Quednow und schließt: „Ein Narri, Narro und Blitzschlag Füürio.“