Protestbrief stößt auf viel Rückhalt: Görwihler Pfarrgemeinderat will Druck auf Erzbischof Burger weiter erhöhen

Viel Zustimmung von den Gemeindemitgliedern hat der Pfarrgemeinderat für seinen offenen Brief an Erzbischof Stefan Burger zum Projekt „Pastoral 2030“ der Erzdiösese erhalten. So lautete die zufriedene Bilanz des Gremiums in seiner jüngsten Sitzung. Nun soll mit einer Unterschriftenaktion dem Anliegen des Pfarrgemeinderates Nachdruck verliehen werden.