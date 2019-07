Am Montagabend begann mit der Verpflichtung des am 26. Mai 2019 gewählten Gemeinderates kommunalpolitisch für Görwihl eine neue Ära. Acht Gemeinderäte – Christian Denz, Herbert Nägele, Claudia Huber (Freie Wähler), Roland Mutter (Grüne), Matthias Eschbach, Norbert Lüttin, Franz Eckert, Peter Keck (CDU) – sind wieder dabei. Hinzu kommen neu Beate Freitag, Wiltrud Jehle, Johannes Herrmann (Grüne), Ramona Eckert, Matthias Lüber (Freie Wähler) sowie Andrea Schrieder (CDU).

Sechs Neue

Laut Bürgermeister Carsten Quednow hatte die Rechtsaufsicht die Wahl für gültig erklärt, weshalb er am Montag die feierliche Verpflichtung des neuen Gremiums vornahm. Dass sechs Personen zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt worden sind, bezeichnete er als „etwas Tolles“. Denn dies bedeute „neue Ideen und neue Impulse“.

„Fünf spannende Jahre kommen auf sie zu“, sagte er zur neuen Ratsrunde, „sie werden auf lösbare und unlösbare Aufgaben treffen“. Die Gemeinde Görwihl habe einen „großen Aufgabenkatalog„, so Quednow. Diverse Projekte würden nicht nur den neuen, sondern auch folgende Gemeinderäte beschäftigen, blickte er voraus. Quednow weiter: „Das ist kein völliger Neubeginn, man kann das nur als großes Ganzes sehen.“

Als Beispiele für anstehende und umfangreiche Vorhaben nannte er die Sanierung der Hotzenwaldhalle und der Kläranlage in Görwihl (seit 30 Jahren unverändert in Betrieb) den Bau eines neuen und größeren Hochbehälters in Görwihl für die Erweiterung der Baugebiete, die Sanierung der Pfarrscheuer in Niederwihl sowie energetische Sanierungen von weiteren Gemeindegebäuden, die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Oberwihl zum Dorfhaus für Vereine und natürlich der kostspielige Breitbandausbau für schnelles Internet. Hinzu kommen der Neubau der Tagespflege in Segeten und des Kindergartens in Görwihl.

Besetzung der Ausschüsse

Nach der Verpflichtung beschloss der Gemeinderat die Besetzung der Ausschüsse. Demnach wird Wiltrud Jehle die Gemeinde Görwihl bei der Hotzenwald Tourismus GmbH vertreten. Christian Denz und Norbert Lüttin gehören der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Vorderes Albtal“ an. Den beschließenden Personalausschuss bilden Claudia Huber, Matthias Lüber, Matthias Eschbach und Roland Mutter. Der beratende Verwaltungs- und Finanzausschuss besteht aus Ramona Eckert, Herbert Nägele, Peter Keck, Norbert Lüttin, Roland Mutter, der beratende Technik- und Umweltausschuss (Bauausschuss) aus Christian Denz, Franz Eckert, Matthias Eschbach, Beate Freitag, Johannes Herrmann. Dem ebenfalls beratenden Ausschuss für Bildung und Soziales gehören an: Claudia Huber, Matthias Lüber, Andrea Schrieder und Wiltrud Jehle.

