von Peter Koch

Der Drachenbauer, Drachenpilot und Maler Volker Przybilla stellt seine Kunst ab 5. Juli im Haus Fischerzunft in Bad Säckingen aus. Przybilla, der seit mehr als einem halben Jahrhundert aufwendige und hochwertige Drachen baut, initiierte 2002 das Familien-Drachenfest auf dem Segelflugplatz in Hütten, das seither alle zwei Jahre stattfand, jedoch in diesem Jahr abgesagt werden musste. Vor etwa einem Jahr entdeckte Przybilla die Acrylmalerei für sich und war seither viel auf diesem Gebiet tätig.

Und so hat er seine Kunst entdeckt: „Ich blickte immer, mit der Leine verbunden, auf meine am Himmel stehenden Drachen. Himmel und Landschaft sind ein Bild, eine Sichtweise von unten nach oben. Beim Malen änderte sich die Perspektive. Die Drachen wurden zu meinem fliegenden Auge.“ Auf diese Weise entstanden vor allem abstrakte Gemälde, die mit starken Farben und eigenwilligen Techniken beeindrucken.

Volker Przybilla, Drachenbauer und Maler aus Wehr, mit einem seiner handgefertigten Drachen. | Bild: Peter Koch

Nun ist es Kunstinteressierten möglich, eine große Zahl seiner Arbeiten zu sehen, und sich beim Betrachten die Perspektive des Künstlers zu eigen zu machen. Um die 50 Kunstwerke möchte Przybilla während seiner Ausstellung im Haus Fischerzunft zeigen. Dabei handelt es sich um Exponate beider Elemente seines Schaffens, Drachen und Gemälde.

Die Kunstwerke können, bis auf einige Ausnahmen, vor Ort erstanden werden. Die günstigsten Objekte sind bereits ab 250 Euro erhältlich. Sein teuerstes Exponat, ein handgefertigter Doppelter-Rauten-Drachen von einer Größe von vier Mal zwei zwei Metern kostet 2800 Euro.

Die Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, 5. Juli 2020. An insgesamt neun Ausstellungstagen, bis zum 30. August, ist die Kunst Przybillas dann jeweils sonntags von 11-17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

