„Wir planen tatsächlich voll zu spielen und uns dabei auf die aktuellen Vorschriften einzustellen“, so Tourismusamtsleiter Thomas Ays. Bereits die Kammermusikabende seien gut gestartet, freut sich Kulturreferentin Christine Stanzel.

Nach dem gleichen Konzept geht jetzt die zweite städtische Reihe an den Start: Abstand, feste Plätze und viel Flexibilität sollen eine sichere wie vergnügliche Kultursaison ermöglichen. Die Kulturfreunde der Region erwarteten wie immer fünf Veranstaltungen – drei große Abendprogramme und zweimal Kabarett.

Bühne frei: Kulturreferentin Christine Stanzel und Tourismusamtsleiter Thomas Ays freuen sich auf den Start der Reihe Kultur im Kursaal. | Bild: Julia Becker

„Wir haben rund 160 Plätze und aktuell 134 Abonnenten“, erklärt Stanzel. Dementsprechend werde es nur wenige Einzeltickets geben. Man gebe damit den treuen Abonnenten Vorrang, die zum Teil auf eine Rückzahlung für ausgefallene Veranstaltungen in der letzten Saison verzichtet haben. „Wir hatten nur wenige Kündigungen, die Abonnenten sind sehr froh, dass es überhaupt weitergeht“, so Stanzel.

Los geht es am 21. Oktober mit Teresa Bergmann. Die weitgereiste Künstlerin kommt mit ihrem neuen Album und Band zum Gitarren-Festival „Akkorde“ an den Hochrhein. „Ihre Leichtigkeit und Spontanität passt sehr gut in diese improvisierte Zeit“, so Stanzel. Musikalisches Kabarett mit Christoph Reuter steht am 13. November mit „Musik macht schlau! – außer manche“ auf dem Plan. Manchen ist der Pianist noch vom Spontanchor ein Begriff, anderen als musikalischer Sidekick des Kabarettisten Dr. Eckart von Hirschhausen.

Ein besonderer Abend wird am 3. Dezember die „Konferenz der Vögel“ mit Pegah Ferydoni und der Lautten Compagney. Dieser Abend ist in ersten Linie als Sonderveranstaltung für Abonnenten beider Reihen gedacht. Die bekannte Schauspielerin wird Stücke des persischen Dichters Attar vorstellen und dabei mit barocker Musik und persischen Musikern begleitet.

Am 11. Januar geht es weiter mit Kabarett und Stefan Waghubinger. Der gebürtige Österreicher war 2013 mit seinem allerersten Programm in Säckingen. Nun kommt der mittlerweile mehrfach ausgezeichnete Künstler mit seinem vierten Programm „Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“ in den Kursaal.

Die Schauspielerin Suzanne von Borsody liest am 27. Februar aus den Texten der Malerin Frida Kahlo und wird dabei vom Trio Azul begleitet. Zusammen mit den Bilder der südamerikanischen Künstlerin entsteht so ein dichtes musikalisch-literarisches Porträt. Den letzten Abend der Spielsaison gehört am 22. April dem Berliner Kriminal-Theater. Der Psychothriller „Passagier 23“ nach Sebastian Fitzek wurde erstmals für die Bühne adaptiert.