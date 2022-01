Wohin mit dem Weihnachtsbaum in Bad Säckingen?

Christbaumabfuhr: Abholung nur mit amtlichen Banderolen

Seit vielen Jahren werden von den Bad Säckinger Vereinen die Christbäume in der Kernstadt und den Ortsteilen Rippolingen und Wallbach abgeholt. Für jeden eingesammelten Baum erhalten die Vereine jeweils 2,50 Euro aus dem Banderolenverkauf. Die Banderolen sind bei den Christbaumverkaufsstellen, der Stadtverwaltung, dem Amt für Kultur und Tourismus sowie den Ortsverwaltungen Rippolingen und Wallbach erhältlich.

Die Christbaumabfuhr findet am Samstag, 8. Januar statt. Die Bäume sind deutlich sichtbar ab 8 Uhr bereitzulegen. Bäume ohne Banderole werden nicht mitgenommen. Alle Metallrückstände wie Lametta oder anderer Weihnachtsbaumschmuck müssen entfernt sein. Mit dem Kauf der Christbaumbanderolen wird die Jugendarbeit unterstützt.

Wohin mit dem Christbaum in Wehr?

Pfadfinder sammeln Weihnachtsbäume

Im gesamten Stadtgebiet wird von den Wehrer Pfadfindern des Stammes St. Bernhard die Abholung des ausgedienten Christbaumes durch Kauf einer Banderole zum Preis von vier Euro angeboten. Die Abfuhr der mit den Banderolen gekennzeichneten Christbäume erfolgt am Samstag, 8. Januar 2022, ab 8 Uhr. Da das Rathaus aufgrund von Corona geschlossen, gibt es Änderungen bei der Anmeldung. An der Abholung Interessierte werden gebeten, in einer E-Mail (christbaumaktion@pm.me) folgende Punkte mit: Name, Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen), Anzahl der Bäume.

Der fällige Betrag sollte bitte passend in einem Briefumschlag und unter Erwähnung des Namens in der Straße „In den Höfen 12“ bei Bader eingeworfen werden. Auf Anfrage ist auch Überweisung möglich. Die Banderole erhalten Sie daraufhin ebenfalls per Mail. Bitte drucken Sie diese aus und befestigen Sie die Banderole am Christbaum. Die Einnahmen fließen in die Jugendarbeit.

Das Amt für Abfallwirtschaft nennt für Wehr zwei Sammelstellen am 12. Januar 2022: 1. Stadt: Industriestraße (ehem. Festplatz), 2. Öflingen: bei der Kläranlage.

Entsorgung auf dem Recyclinghof Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut informiert auf seiner Homepage, dass ausrangierte Weihnachtsbäume zusätzlich bei den Grünschnittsammelstellen und Recyclinghöfen (außer St. Blasien und RAZ Münchingen) zu den entsprechenden Öffnungszeiten abgegeben werden können.

Wer holt den Weihnachtsbaum in Murg?

Jugendförderverein sammelt Christbäume

Alte Christbäume sammelt der Jugendförderverein Region Laufenburg am Samstag, 15. Januar, in Murg und seinen Ortsteilen ein. Die Bäume müssen gut sichtbar am Straßenrand abgelegt, von allem Schmuck befreit und mit einer Banderole versehen sein, für 2,50 Euro im Rathaus, bei Blumen Immergrün, Schmidts Markt, Weltlädeli, Christbaumverkauf Frommherz/Schneider (alle Murg), Bäckerei Heiner Oeschger (Niederhof), Bäckerei Andreas Huber (Oberhof) und Gabrielas Blumenecke (Hänner) erhältlich ist.

Die Christbäume mit Banderole müssen am Einsammeltermin ab 7 Uhr ohne Lametta und Weihnachtsschmuck bereit liegen. Christbäume ohne Banderole oder mit Resten von Lametta oder Weihnachtsschmuck werden nicht mitgenommen. Bitte den Baum von der Straße aus gut sichtbar deponieren.

Sollte dennoch ein Christbaum liegengeblieben sein, kann dies bis spätestens Dienstag,18. Januar, um 12 Uhr dem Rathaus gemeldet werden, Telefon 07763/930-17, oder per E-Mail an: polder@gemeinde-murg.de) noch melden. Nach Fristablauf können die Christbäume nicht mehr abgeholt werden und müssen selbst entsorgt werden. Von jeder verkauften Banderole erhält der einsammelnde Verein 2,40 Euro.

Wo gibt es Sammelstellen in Laufenburg?

In der Terminübersicht der Christbaumsammelstellen im Kreis Waldshut führt das Amt für Abfallwirtschaft hier folgendes auf: Laufenburg, 17. Januar 2022, 1. Oststadt: Parkplatz Hochhäuser, 2. Bergstadt: Waldfriedhof bei den Glacontainern, 3. Altstadt: Rathausvorplatz, 4. Rhina: Parkplatz Turnhalle, 5. Rotzel: Bauhof Feuerwehr, 6. Binzgen: Parkplatz Fabrikstraße, 7. Stadenhausen: Milchhäusle, 8. Luttingen/Hauenstein: Parkplatz Möslehalle, 9. Grunholz: Kapelle.

Wie ist die Regelung in Görwihl, Herrischried, Rickenbach und Todtmoos?

In der Terminübersicht der Christbaumsammelstellen im Kreis Waldshut führt das Amt für Abfallwirtschaft hier folgendes auf: Görwihl, 17. Januar, Unterer Parkplatz beim Aquihl-Hallenbad; Herrischried, 17. Januar, Sportplatz; Rickenbach, 12. Januar, Zufahrt zur ehemaligen Deponie; Todtmoos, 10. Januar, 1. Vordertodtmoos: Simonparkplatz (zwischen Parkhotel und Salesiaweg), 2.Todtmoos-Strick: auf dem Parkplatz beim Skilift.

Wer holt den Baum in Schwörstadt?

Feuerwehr holt Christbäume ab

Die Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 8. Januar, Christbäume ein. Banderolen für zwei Euro gibt es bei Pfeiffer Beck sowie von Montag, 3. Januar, bis Mittwoch, 5. Januar, bei Nicole Anhorn auf der Gemeinde. Die Banderolen müssen sichtbar am Baum angebracht werden und der Baum ab 8 Uhr auf dem Bürgersteig bereitliegen.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum in Schopfheim?

DRK sammelt Bäume

Die Weihnachtsbaumsammlung des Deutschen Roten Kreuzes findet am Samstag, 8. und am 15. Januar, statt. Wer seinen Baum vom DRK abholen lassen will, muss im Vorfeld eine Banderole erwerben, erhältlich bei bei Toto Lotto Schwald, bei der Metzgerei Stich, bei Euronics Bühler Sigrid‘s Bastelladen, bei Expert Villringer, bei Tabakwaren Sutter, beim Pipe Corner und beim Hiebermarkt. Infos im Internte (info@drk-schopfheim.de) oder per Telefon 07622/671 98 24.

Wer holt Christbäume in Rheinfelden ab?

Die Feuerwehr Degerfelden holt am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr Weihnachtsbäume ab. Die Bäume müssen gut sichtbar und ohne Schmuck am Straßenrand bereitstehen. Eine Banderole für die Abholung ist ab sofort für drei Euro bei der Birlin-Mühle erhältlich. Diese Banderole muss am Weihnachtsbaum befestigt werden.

Der Sportverein Karsau holt am Samstag, 8. Januar, von 7 Uhr an in Karsau, Beuggen, Kapfbühl und Riedmatt Weihnachtsbäume ab. Die Bäume müssen gut sichtbar und ohne Schmuck am Straßenrand bereitstehen, teilt der Verein mit. Es werden nur Bäume mit weißer Banderole mitgenommen. Eine solche ist ab sofort für drei Euro bei der Metzgerei Schneider, im Dorflädele Karsau, in der Ortsverwaltung Karsau und bei Friseur Engelhardt erhältlich und muss am Baum befestigt werden.