von Helmut Kohler

„April-April, der weiß nicht, was er will“ – in diesem Jahr wusste der April in Bad Säckingen sehr wohl, was er will. Mit sehr viel Sonne und Trockenheit fehlte von dem wechselhaften Wettercharakter jede Spur. Der 4 Grad Celsius zu warme und 58,4 Liter pro Quadratmeter zu trockene mittlere Frühlingsmonat war nach dem April 2018 der zweitwärmste und mit einem Sonnenscheinüberschuss von 125,5 Stunden nach dem April 2007 der zweitsonnigste April seit Aufzeichnungsbeginn 1966.

Mit strahlendem Sonnenschein und Nachtfrösten durch Hoch „Keywan“ startete der April in Bad Säckingen wie der März aufgehört hatte. Bei reichlich Sonnenschein floss aus Norden aber auch kalte Luft polaren Ursprungs in unsere Region. Am 5. April verlagerte sich das seit über eine Woche herrschende Hoch „Keyman“von Westeuropa Richtung Mitteleuropa. Mit den ablösenden Hochs „Loris“ und „Max“ floss aus Süden sehr milde Luft ein, die für frostfreie Nächte und Tages-Höchsttemperaturen auf Mainiveau von über 23 Grad sorgte.

Nach der außergewöhnlich sonnigen und warmen Karwoche ging es in Bad Säckingen auch am Osterwochenende trotz ein paar Wolkenfeldern mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen weiter. Mit einem Schwall Polarluft fiel die Tages-Höchsttemperatur am 14. April mit 14,4 Grad trotz Sonnenschein von früh bis spät für einen Tag deutlich verhaltener aus. In der absolut niederschlagsfreien, 2 Grad zu warmen ersten Aprilhälfte schien die Sonne an 165 Stunden schon 95 Prozent des normalen gesamten Aprilsolls.

Unter dem Einfluss der Hochs „Nikolas“ und „Odilo“ ging es auch in der zweiten Aprilhalbzeit staubtrocken, sehr sonnig mit nur einzelnen Quell- und Schleierwolken und Temperaturen, die eigentlich dem ersten Sommermonat Juni entsprechen weiter. Am 16. April wurde bereits die normale gesamte April-Sonnenscheindauer übertroffen und einen Tag später gab es am 17. mit 25,2 Grad den ersten Sommertag (ab 25 Grad) des Jahres. Die hohe Konzentration an Pollen und Saharastaub begünstigten als Kondensationskeime am 21. April die Wolkenbildung, so dass die Sonne den ganzen Tag über nur 3,5 Stunden zum Vorschein kam.

Bereits einen Tag später sorgte Hoch „Odilo“ wieder für zunehmenden Sonnenschein und steigende Temperaturen. Mit strahlendem Sonnenschein von früh bis spät schwitzte die Region vom 22. bis zum 25. April bei Temperaturen zwischen 23 und 24 Grad.

Erst gegen Ende April fiel in der Region der erste erlösende Regen seit mehreren Wochen. | Bild: Peter Koch

Am 28. verabschiedete sich Hoch „Odilo“ und die Wetterlage stellte sich um. Statt trockenerer warmer Festlandsluft strömte vom Atlantik her feuchte und kältere Luft in unsere Region. Nach 29 Tagen in Folge ohne messbaren Niederschlag, das ist ein neuer Rekord, fiel in Bad Säckingen am Morgen des 28. Aprils der sehnlichst erwartete erste Regen. Bei wechselnder Bewölkung und deutlich kühleren Temperaturen versorgten uns die Tiefs „Xenia“ und „Yfe“ bis zum Monatsende mit dem dringend benötigten Regen.