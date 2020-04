Hochrhein vor 58 Minuten

Extreme Trockenheit und Waldbrandgefahr: Seit 25 Tagen ist in Bad Säckingen kein Tropfen Regen gefallen

Trauriger Rekord an der Wetterstation Kurgebiet: So trocken war es seit Beginn der Aufzeichnungen 1966 noch nicht. Die Waldbrandgefahr ist in der ganzen Region groß. Wetterexperte Helmut Kohler aus Schwörstadt hofft auf Wetterumschwung in der kommenden Woche.